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КОЗАЦТВО У ДНК: 7 ФАКТІВ, ЯКИХ ВИ НЕ ЗНАЛИ ПРО КОЗАКІВ
Козаки були не просто дуже крутими. Українське козацтво – явище набагато давніше, глибше та більш значуще, ніж нам розповідали у школі.
Журналісти сайту 24 каналу зібрали для вас найцікавіші факти з історії козацтва, які доводять, наскільки міцно воно вплетене у наше життя досі.
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ЯСКРАВІ УКРАЇНКИ, ЯКІ НЕ МАЛИ ЧАСУ НА СТРАЖДАННЯ
Тривалий час нам нав'язували образи українок, які страждали. Усі літературні та історичні героїні, до яких ми звикли зі школи, обов'язково мусили страждати від лихої долі, закріпачення, панщини, підступних чоловіків або просто за традицією. Але якщо уважніше вдивитися в реальні історії українок, можна побачити іншу палітру, де є що завгодно, окрім страждань.
Журналісти сайту 24 каналу зробили добірку крутих жінок з нашої історії, які не мали часу на страждання.
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ПАМ'ЯТНІ ДАТИ 2018 РОКУ, ЯКІ ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ
Вам здається, що 2018 рік – абсолютно звичайний? Це не так.
Журналісти сайту 24 каналу створили інтерактивний календар пам'ятних дат 2018 року. Прочитайте – і зрозумійте, що українська історія набагато цікавіша, ніж ми звикли про неї думати.
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КРИМЦІ & УКРАЇНЦІ: ІСТОРІЯ СТОСУНКІВ
Історія стосунків кримських татар з українцями цілком може бути покладена в основу кількох сезонів "Гри престолів" – тут все насичено, цікаво і сповнено карколомними поворотами сюжетних ліній. Вони воювали один проти одного, об'єднувались проти спільних ворогів, розвивали економічне партнерство і все це – одночасно.
У тому, як і що об'єднує кримців із українцями, розібрались журналісти сайту 24 каналу.
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29.04.1918: ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ
Сто років тому в Україні одночасно відбувалося багато надважливих подій. Всі вони були цікаві і так щільно переплетені між собою, що сучасники часто не встигали помічати, як на їхніх очах починає творитися держава. Одна з таких подій – гетьманський переворот Павла Скоропадського. Який надзвичайно подібний до нашої сучасності.
Чому та як відбувся переворот і що він означав, розібрались журналісти сайту 24 каналу.