Протягом XVII –XIX століть масово поширилося використання назв "Україна" і "українці". Не в останню чергу це відбувалося, аби не ототожнювати населення України з населенням Росії. Росія, як примітивний крадій, привласнила собі назву "Русь" (модифікувавши її на візантійський манер), аби претендувати на історично-культурну спадщину всієї Київської Русі. Але для багатьох людей назви "Україна" і "Русь" тривалий час вважалися тотожними або близькими за значенням – було зрозуміло, що саме українські, а не російські землі є центром стародавньої Русі.



Внаслідок революції 1917 року в Україні почався підйом національного руху. 20 листопада 1917 року проголошено Українську Народну Республіку, як автономну частину Росії. 22 січня 1918 року УНР отримала повну незалежність, а згодом і міжнародне визнання. У жовтні-листопаді 1918 року, внаслідок розпаду Австро-Угорщини, на території Галичини, Буковини і Закарпаття постала Західно-Українська Народна Республіка, яка на початку 1919 року об'єдналася із УНР в єдину державу.



Тоді незалежна соборна Україна не змогла вистояти у боротьбі з більшовиками, білогвардійцями, поляками. Переважна частина території України опинилася у складі СРСР, отримавши статус однієї з союзних республік.



Спроби відродити незалежну Українську державу були і у середині XX століття. Це і Карпатська Україна (1939), і відновлена у Львові Українська Держава (1941), і запекла боротьба українських патріотів за незалежність у 1930–1960-х роках, і подвижницька діяльність дисидентів.



Новий шанс вибороти незалежність випав наприкінці XX століття, під час розпаду Радянського Союзу. Маловідомий факт: вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року в пам'ять про те, що за рік до того Верховна Рада прийняла "Декларацію про державний суверенітет України". Оскільки 24 серпня 1991 року парламент ухвалив "Акт проголошення незалежності України", виникла потреба змінити дату святкування. Відтоді наше національне свято припадає на 24 серпня.



1 грудня 1991 року народ України підтвердив Акт проголошення незалежності на Всеукраїнському референдумі. 90,32% учасників, або майже 29 мільйонів громадян, сказали "ні" Радянському Союзові й зробили вибір на користь незалежності України.



Це – лише тезовий огляд історії нашої державності. Але про кожен напрямок її розвитку ви можете дізнатися набагато більше у підрозділах нашого спецпроекту:

