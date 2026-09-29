10 цікавих фактів про Андрія Шевченка, які ви могли не знати

29 вересня легенда українського футболу Андрій Шевченко святкуватиме свій ювілей. Видатному гравцю виповнюється 50 років.

Андрій залишив неймовірний слід в історії українського та навіть європейського футболу. Шевченко запалив ще в Динамо 90-х, дійшовши з командою до півфіналу Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

Після трансферу до Серії А українець почав феєрити у складі Мілана, ставши другим бомбардиром в історії клубу. Ба більше, Андрій допоміг "россонері" виграти Лігу чемпіонів, а сам при цьому здобув "Золотий м'яч" у 2004-му.

Крім того, Шевченко є найкращим бомбардиром в історії збірної України, оформивши у її футболці 48 голів. 24 Канал розповідає про 10 менш відомих фактів про легенду українського футболу.

Міг стати військовим

Його батько Микола був кадровим військовослужбовцем і хотів бачити сина офіцером. Ба більше, Андрій провалив першу спробу вступити до школи Динамо, тому був близький до потрапляння у військове училище. Втім хлопець випросив рік відстрочки і з другої спроби таки пройшов відбір.

Був за крок від викрадення

У 1999 році гравець був зіркою Динамо та займався оформленням трансферу в Мілан, В той час СБУ перехопила телефонні розмови кримінальних авторитетів. В них обговорювався план викрадення Шевченка з метою викупу. Зрештою футболісту виділили додаткову охорону, що зірвало план злодіїв.

Як Берлусконі врятував батька

У 2001 році у батька Шевченка виникли серйозні проблеми із серцем. Українські лікарі були безсилі та давали йому лічені дні. Але тодішній президент Мілана Сільвіо Берлусконі особисто організував переліт Миколи до Італії задля операції. Йому зробили трансплантацію донорського серця, завдяки чому батько футболіста прожив до 2016 року.



Шевченко і Берлусконі мали дружні відносини / фото з відкритих джерел

Професійний гольфіст

Андрій серйозно захоплюється не тільки футболом. Іншим улюбленим видом спорту є гольф, на який його підсадив експартнер по Мілану Олівер Бірхофф. Шевченко навіть завоював "срібло" чемпіонату України з гольфу у 2011 році, а також вигравав клубні турніри в Англії.

Провал в політиці

Кінець ігрової кар'єри Шевченка стався у 2012 році після Євро. На хвилі популярності Андрій вирішив себе спробувати у політиці. Хоч він і був членом СДПУ (о) з 1998 по 2005 роки, найбільше запам'яталась його співпраця зі скандальною Наталією Королевською. Футболіст став другим номером нової партії "Україна – вперед", якій пророкували приріст голосів через Шевченка. Проте проєкт швидко обернувся провалом, партія набрала лише 1,6% голосів та не потрапила до Верховної Ради.

Зустрів дружину завдяки Джорджіо Армані

У 2000 році Шевченко відвідав показ мод у Мілані, який був організований знаменитим кутюр'є Джорджіо Армані. Саме там Андрій зустрів відому тоді модель Крістен Пазік. У пари закрутився роман, який у 2004-му переріс у офіційний шлюб. Українець досі живе у щасливій родині із Крістен та чотирма синами, яких вона йому подарувала.



Андрій Шевченко вже більше 20-ти років одружений із Крістен Пазік / фото з відкритих джерел

Син грав за збірну України

Один із нащадків Шевченка вирішив піти шляхом батька. Другий син Крістіан навчався в академіях Челсі та Вотфорда, а також вирішив представляти на міжнарднму рівні Україну. 19-річний вінгер вже встиг зіграти 15 матчів за різні збірні України. У синьо-жовтій футболці він доходив до півфіналу Євро U-19 та грав на чемпіонаті світу U-20.



Андрій Шевченко разом із сином Крістіаном / фото з інстаграму Андрія

Скрябін присвятив пісню Шевченку

Відомий гурт "Скрябін" вирішив написати один із треків на честь футболіста у 2002 році. В альбом "Озимі люди" увійшла пісня під назвою "А.Ш.", що є ініціалами Шевченка. Фронтмен Андрій Кузьменко зізнавався, що феноменальна гра Андрія в Італії надихнула його на написання треку.

Як Кузьма написав пісню для Шевченка: дивитися відео

Бізнес-відносини із Абрамовичем

У 2006 році Шевченко перебрався в Челсі і одним з ініціаторів цього трансферу був російський олігарх та власник лонднців Роман Абрамович. З часом їх відносини переросли у дружні, а у 2015-му Андрій став співвласником інвестиційно-брокерської компанії MC Peat & Co. LLP разом із Абрамовичем. Проте із початком повномасштабної війни в Україні ексфутболіст залишив цю компанію та обірвав усі зв'язки із російським олігархом.

Чому саме Шева

Може здатися, що прізвисько гравця "Шева" є скороченим від його прізвища. Проте в Італії воно закріпилося завдяки цікавому мовному збігу. Фанати дізналися, що в івриті слово "сім" перекладається як "шева". Андрій якраз і грав успішно під культовий 7-им номером, тому це прізвисько швидко прижилось.