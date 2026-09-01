Словаччина затягує екстрадицію Павелка: чому затриманого ексглаву УАФ ще не повернули в Україну

Колишній голова Української асоціації футболу Андрій Павелко опинився у низці скандалів. Посадовець потрапляв у СІЗО, а після виходу звідти втік з України.

У липні цього року Павелка було затримано у Братиславі за запитом Генеральної прокуратури України. Очікувалось, що на експолітика очікує екстрадиція в додому, повідомляє Tribuna.

Чому Павелко не в Україні

Проте пройшло вже півтора місяці, а колишній президент УАФ досі перебуває у Словаччині. В Офісі Генерального прокурора розповіли, на якому етапі наразі перебуває екстрадиція Павелка.

Повідомляється, що до компетентних органів Словаччини направлено всі необхідні документи для проведення цього процесу. Проте рішення міністерства юстиції Словаччини поки немає.

"Одним із основоположних принципів міжнародного співробітництва під час кримінального провадження є принцип конфіденційності. Офісом Генерального прокурора до компетентних органів Словацької Республіки направлено всі необхідні документи для проведення екстрадиційної перевірки зазначеної у запиті особи. На цей час компетентними органами Словацької Республіки проводиться відповідна перевірка", – зазначає Офіс Генерального прокурора.

Рішення Міністерства юстиції за результатами перевірки до української сторони наразі не надходило. Більш детальна запитувана інформація у вказаному кримінальному провадженні містить таємницю досудового розслідування, яка охороняється спеціальним законом. Шкода від оприлюднення запитуваної інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні,

– йдеться у заяві Генеральної прокуратури.

За що судять Павелка

Нагадаємо, що у 2023 році Павелка звинуватили у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в УАФ. Андрій отримав підозру від Нацполіції та потрапив у СІЗО.

У лютому 2024-го Павелко вийшов на волю, а у грудні того ж року виїхав за межі України і більше не повертався. Підставою для виїзду стала інвалідність.

Згодом експрезидент УАФ потрапив у список осіб, які переховуються від української влади. Сума збитків, завданих Павелком, оцінюється у 295 мільйонів євро.

У січні 2024 року політик перестав очолювати Українську асоціацію футболу, а його наступником став Андрій Шевченко. Раніше ми повідомляли, ким є дружина Шевченка та чим вона займається.