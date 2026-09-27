Росія поцілила дроном у стадіон "Металіст" у Харкові: фото наслідків удару

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України, обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Серед цілей для окупанта є навіть спортивні споруди.

Вночі проти 27 вересня ворог масовано атакував Харківщину та сам обласний центр. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у себе в телеграм-каналі.

Що сталось на стадіоні "Металіст"

На жаль, серед постраждалих об'єктів опинилась і головна спортивна споруда регіону. Російські терористи поцілили у стадіон "Металіст" у Слобідському районі.

Терористи застосували FPV-дрон, який атакував одне з офісних приміщень арени. Від удару руйнувань зазнало фасадне приміщення стадіону та одне з вікон.



Росія атакувала стадіон "Металіст" / фото Харківська ОВА

Про постраждалих не повідомляється. Загалом же під час атак на Харківщину в ніч проти 27 вересня загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

Нагадаємо, що на початку серпня Росія атакувала безпілотником стадіон "Чорноморець" в Одесі. На арені зруйнована частина даху та кілька офісних приміщень. Зрештою арена продовжує приймати матчі УПЛ після цього.