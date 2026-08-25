Більше не абсолютний чемпіон: чому Усик відмовився від всіх боксерських поясів у 2026 році

Олександра Усика цілком можна вважати найкращим боксером України за весь час. Ба більше, українець заслужив навіть називатися одним з найкращих в історії свого виду спорту.

Олександр вже двічі ставав абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Проте у 2026 році українець шокував всіх рішенням відмовитися від усіх завойованих поясів. 24 Канал пояснює, чому Усик добровільно склав повноваження абсолютного чемпіона світу.

Коли Усик став абсолютним чемпіоном

Це рішення боксер оголосив 26 червня, майже через рік після того, як зібрав у себе пояси WBA, WBC, WBO та IBF. Щоб знову їх виграти, українець зустрівся у липні 2025 року із Даніелем Дюбуа.

Усик нокаутував британця у п'ятому раунді та знову став "королем хевівейту". Після цього Олександр провів бій проти Ріко Верховена, який дався йому дуже важко.

Нідерландець мав перевагу по балах над Усиком, але в 11-му раунді українець зміг підловити Ріко та відправити його в нокаут. І саме через місяць після тієї перемоги Олександр оголосив про своє несподіване рішення.

Чому Усик відмовився від поясів

Сам українець пояснив це рішення тим, що він хоче дати дорогу до титулів більш молодим боксерам. При цьому Усик наголосив, що це ще не кінець його кар'єри і на нього ще очікує останній бій у професійній кар'єрі.

Судячи з усього, Олександр не хоче більше захищати свої нагороди та бажає провести нетитульний бій. Суперником може стати не один з чинних найсильніших боксерів, а більш медійний опонент.

Серед кандидатів назвиаються Тайсон Ф'юрі, Дейна Вайт та Ріко Верховен. Дату цього бою ще не оголошено, але, скоріш за все, "Last Dance" Усика пройде вже у 2027 році.

Чого Усик досяг у боксі

Нагадаємо, що Усик виграв усі свої 25 боїв на професійному ринзі. Ще під час виступів у крузервейті Олександр став абсолютним чемпіоном після перемоги над Муратом Гассієвим у Москві у 2018-му.

Після того бою українець вирішив переходити у надважку вагу. Спочатку Олександр двічі здолав Ентоні Джошуа та заволодів поясами WBA, WBO та IBF.

А у 2024 році Усик переміг чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі та вперше став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Заради реваншу проти "Циганського короля" Олександр звільнив пояс IBF.

Його пізніше виграв Даніель Дюбуа, але у 2025-му він знову дістався українцю. Раніше директор команди Усика заявив, що Олександр хоче провести свій останній бій в Україні.