Українець Явгусишин здивував підготовкою до важливого турніру: що про нього каже легенда сумо

Український сумоїст Данило Явгусишин, відомий під псевдонімом Аонішікі Арата, викликав хвилю обговорень у Японії. У далекосхідній країні здивував його підхід до важливого турніру.

Уродженець Вінниччини бореться за найвище звання у сумо – йокодзуни. Його тактика у тренуваннях здивувала відомого сумоїста та тренера Кісеносато, пише Sponichi.co.jp.

Що говорять про Явгусишина

В авторській колонці Кісеносато зазначив, що 22-річний Аонішікі має стати взірцем для молодих спортсменів, оскільки вирішив дещо "приберегти пальне" для важливого турніру.

Він майже не практикував сумо до цього турніру. Можна сказати, що це звичайна справа, але я хочу, щоб він був взірцем для молодих борців у багатьох відношеннях. Він ще молодий, тому я думаю, що йому слід нарощувати свої резерви, щоб мати довгу кар'єру,

– йдеться у дописі Кісеносато.

Повідомляється, що під час тренувального табору українець боровся переважно з секіторі – представниками четвертого рангу у сумо.

Що далі для Аонішікі

Щоб здобути статус йокодзуни, найвище у сумо, українцю потрібно перемогти ще у двох поспіль змаганнях.

Наступним турніром для Аонішікі стане Aki basho, який пройде в Токіо з 13 по 27 вересня.

Зазначимо, що звання йокодзуни раніше не здобував ніхто з сумоїстів, які були дотичними до України.