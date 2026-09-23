"Ще не кінець": Явгусишин відверто прокоментував результат сутички на Aki Basho 2026

Український борець сумо Данило Явгусишин змагається за перемогу у престижному турнірі Aki Basho 2026. Наш земляк висловився про десяту сутичку у рамках змагань.

Наразі уродженець Вінниччини має сім перемог у десяти протистояннях. Про звитягу над японцем Чураноумі українець розповів сайту Nikkan Sports.

Що казав Явгусишин про власну перемогу

Українець, який виступає під ім’ям Аонішікі, зазначив, що йому довелось протистояти сильному спортсмену.

Чураноумі – досвідчений борець сумо. Я не думав, що все закінчиться, навіть якщо я схоплю його за пояс. Я радий, що зрештою зміг зайняти свою позицію. Ще не кінець турніру, тому я хочу викладатися на повну до самого кінця,

– сказав 22-річний Явгусишин.

Змагання у Токіо триватимуть до 27 вересня. Наразі лідером із результатом 9-1 є йокозуна Оносато, але в останні дні змагань найсильніші сумоїсти протистоятимуть одне одному. Тож турнірна таблиця змінюватиметься.

Що далі для Аонішікі

Щоб здобути статус йокодзуни, найвище у сумо, українцю потрібно перемогти у двох поспіль змаганнях. Першим з таких стартів може стати саме Aki Basho 2026.

Зазначимо, що звання йокодзуни раніше не здобував ніхто з сумоїстів, які були дотичними до України.

Раніше легендарний сумоїст та тренер Кісеносато висловив захоплення підготовкою Данила до змагань.