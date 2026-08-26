"Не збираюсь тиснути": Мальдера прокоментував можливе повернення Мудрика в збірну України

Вже наприкінці вересня збірна України розпочне свій шлях у новому турнірі. Команда вперше проведе офіційні матчі під керівництвом Андреа Мальдери.

Італієць очолив нашу команду у травні та став першим іноземцем на чолі "синьо-жовтих". Тепер же Андреа готовий обирати свій перший склад на ігри Ліги націй, про що розповів ютуб-каналу ВЗБІРНА.

Що сказав Мальдера про Мудрика

Серед інших тем Мальдера прокоментував повернення до футболу Михайла Мудрика. Вінгер Челсі просидів 20 місяців без ігрової практики через дискваліфікацію за допінг.

Наприкінці 2024 року в організмі українця знайшли мельдоній. Проте з 1 серпня поточного року бан знятий і Михайло вже тренується разом із Челсі. У свою чергу Андреа розповів, чи розраховує на гравця на найближчому зборі.

Мати у своєму розпорядженні гравця калібру Мудрика чи не мати – вибір очевидний. Сто відсотків краще мати. Ми всі неймовірно раді. Як керівництво УАФ, технічний персонал, так і футболісти. Він пропустив майже два роки. Я чекаю на Мудрика, але не збираюся тиснути. Повернутися після такої паузи непросто. Це неймовірно важливий гравець для збірної України. Маю велику надію, що він буде з нами на найближчому зборі,

– заявив Мальдера.

Коли гратиме Україна

Нагадаємо, що вже 25 вересня збірна України проведе свій перший матч в Лізі націй 2026/2027. Суперником нашої команди буде збірна Угорщини.

Також в нашій групі дивізіону В опинились Грузія та Північна Ірландія. Перемога у квартеті виведе Україну в лігу А та збільшить шанси на потрапляння на Євро-2028.

Відзначимо, що Мальдера вже провів дві товариські зустрічі на чолі збірної України. Дебют італійця вийшов вдалим, наша команда здолала Польщу з рахунком 2:0.

Другий матч проти Данії був перерваний в середині другого тайму за рахунку 1:2 на користь скандинавів. Причиною стала зупинка серця у Крістіана Еріксена. Раніше ми повідомляли, яка зарплата у Андреа Мальдери в збірній України.