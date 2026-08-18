Світоліна зіграє з Монфісом на US Open: у сітці також є Джокович, Соболенко та інші зірки

Перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна виступить у змішаному розряді US Open. Для неї цей турнір стане сімейним.

Програму Відкритого чемпіонату США з тенісу у 2026-му розпочнуть змішані пари. До списку учасників увійшли Еліна Світоліна та Гаель Монфіс, повідомив офіційний сайт турніру.

Що відомо про Світоліну та Монфіса на US Open

В основній частині турніру повинні зіграти 16 змішаних пар. Ввечері 17 серпня за київським часом організатори опублікували 10 "двійок", які увійшли до основної сітки. Перепустку від організаторів у ці змагання отримала пара Світоліна / Монфіс. Ще дві пари визначить кваліфікація, а залишок учасників доберуть за принципом Wild card, як й українсько-французьку пару.

Список учасників змішаного розряду US Open-2026 станом на 18 серпня

Фото usopen.org

Зазначимо, що кваліфікаційні матчі відбудуться 24 серпня, а основний раунд змагань – 25-го та 26 серпня. Мікст стане першим розрядом, у якому визначать чемпіонів US Open-2026. Одиночники розпочнуть свої матчі основної сітки 30 серпня.

Чому виступ з Монфісом важливий для Світоліної

Сезон 2026 року є останнім у кар’єрі 40-річного Гаеля Монфіса. У Нью-Йорку володар 13 титулів ATP та колишня шоста ракетка світу востаннє зіграє на турнірі серії Grand Slam. Відбудеться це не лише в одиночному розряді чоловіків, а й з дружиною у міксті.

Серед потенційних учасниць міксту на Відкритому чемпіонаті США залишається Марта Костюк.

Раніше 15-й номер світового рейтингу італієць Лоренцо Музетті заявляв про бажання зіграти у Нью-Йорку з українкою. Можливо пара з’явиться у сітці найближчими днями.