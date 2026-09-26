"Це неймовірно": Світоліна прокоментувала історичну перемогу у складі збірної України

Еліна Світоліна взяла важливий реванш у Жасмін Паоліні у матчі Кубка Біллі Джин Кінг. Лідерка українського тенісу прокоментувала свій успіх.

Українська команда вийшла у фінальний матч найпрестижнішого турніру збірних. Еліна Світоліна виграла вирішальне очко, а згодом висловила власні емоції, пише 24 Канал.

Що сказала Світоліна після гри з Паоліні

Українська тенісистка у двох сетах здолала Паоліні – 6:2, 6:2, а ця перемога довершила українську перевагу над Італією.

Якщо чесно, це неймовірно. Я намагалася зберігати максимальну концентрацію. Знаєте, минулого року тут я зазнала дуже болючої поразки. Тому мені справді потрібно було залишатися зосередженою та підняти рівень своєї гри. І все це – за підтримки глядачів,

– зазначила Світоліна.

Додамо, що цей поєдинок був для української тенісистки важливий в особистій історії протистоянь з італійкою.

Торік ці дві команди такожі зіграли у півфіналі. Тоді стартовий поєдинок виграла Марта Костюк. У другій грі Світоліна також перемогла у першому сеті та вела у другій партії, але не втримала перевагу – 6:3, 4:6, 4:6.

У парній грі сильнішими були також італійки, які згодом виграли фінал та здобули титул.

Що далі для Світоліної та збірної України

Українська збірна вперше в історії пробилася до фіналу чемпіонату світу серед жіночих команд.

Подивитися фінал Кубка Біллі Джин Кінг-2026 в Україні можна буде на Setanta Sports. Компанія транслює всі матчі наживо у себе на ОТТ-платформі.

Матч Чехія – Україна відбудеться у неділю, 27 вересня. Початок ігор стартує о 12:00 за київським часом.