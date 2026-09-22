Формули-1 стане менше: організатори прийняли важливе рішення щодо гран-прі на сезон 2027 року

Формула-1 у сезоні 2026 року наближається до своєї розв'язки. Організаторам залишилось провести лише дев'ять гран-прі, але вони вже готуються до нової кампанії.

У 2027 році FIA запланувала 24 гонки, при цьому десять з них матимуть ще й спринтові заїзди. Окрім цього, комісія Формули-1 ухвалила ще одне ключове рішення щодо етапів наступного сезону, повідомляє Autoracer.

Що зміниться у Формулі-1

Організатори вирішили скоротити тривалість класичних гран-прі. Наразі стандартна довжина кожного етапу Формули-1 становить близько 305-ти кілометрів.

З наступного ж сезону ця обов'язкова дистанція скоротиться до 290 кілометрів. Повідомляється, що такий крок пов'язана з оновленнями силових агрегатів, які вступлять в дію у 2027 році.

Команди мають змінитити співвідношення потужності двигуна та електромотора. Крім того, має зазнати змін робота системи рекуперації та механізм витрати палива.

Таким чином, кожна траса у 2027 році проведе на 2 – 3 кола менше, ніж у 2026 році. Наразі найменше кіл проходить на гран-прі Бельгії (44), тоді як етап у Нідерландах триває 72 кола.

Виключенням з цього правила є гран-прі Монако, де боліди долають лише 265 кілометрів, але за рекордні 78 кіл. Ймовірно, траса в Монте-Карло не зазнає змін через нове правило.

Відзначимо, що чинним лідером індивідуального заліку пілотів є гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. Він аж на 81 бал випереджає свого партнера по команді Джорджа Расселла. Топ-трійку замикає Льюїс Гемілтон з Феррарі.