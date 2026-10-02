Через рекламу літака: Голанд подав до суду на авіакомпанію

Норвезький футболіст Ерлінг Голанд подав до суду на авіакомпанію. Вона використала його образ у своїх соціальних мережах.

Про це повідомляє норвезьке видання VG. У позові йдеться про те, що авіакомпанія Norwegian Air Shuttle ASA незаконно використала образ гравця.

Що саме сталось

Авіакомпанія під час чемпіонату світу 2026 опублікувала у своїх соцмережах рекламну кампанію щодо поширення квитків на літаки під час мундіалю. Це фото компанія супроводила підписом: "Ми ще ніколи не були настільки норвезькими".



Зображення літака "з хвостиком Голанда" в рекламній кампанії норвезької авіакомпанії / Фото з соцмереж

Пізніше авіакомпанія видалила цей допис зі своїх соцмереж. А також прибрала інші публікації з футболістом.

Саме через це Голанд і його британська компанія York Promotions Ltd подали позов проти авіакомпанії до суду. Адвокат футболіста Томас Гаген зауважив, що йдеться про незаконне використання образу футболіста під час рекламної кампанії авіаквитків.

У самій компанії підтвердили, що отримали позов від гравця Ман Сіті. Однак суті претензій не розуміють. Представники авіакомпанії наголосили, що влітку, як і всі норвежці, підтримували свою збірну на чемпіонаті світу, а публікації в соцмережах були спонтанними, заснованими на трендах у соцмережах.

Яким є Голанд зараз

Цікаво, що після чемпіонату світу Ерлінг Голанд змінив свій образ. Він обрізав свій упізнаваний хвостик. Це шокувало фанатів і навіть змусило Ібрагімовича матюкатися.

Наразі Голанд перебуває в розташуванні збірної Норвегії, яка грає в Лізі Націй. Норвежці обіграли Данію, але поступились валлійцям і португальцям. До речі, саме матч Норвегія – Португалія спровокував скандал у піренейській збірній, через який Роналду залишив розташування національної команди.