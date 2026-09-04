Матчі збірної України покажуть безкоштовно – де дивитися онлайн

Невдовзі збірна України стартує у новому сезоні Ліги націй. Окрім поєдинків команди Андреа Мальдери у цьому турнірі, уболівальники можуть планувати перегляд футболу і на наступні роки.

Національна збірна України з футболу отримала офіційного транслятора на щонайменше найближчі два роки. Про це повідомив медіасервіс MEGOGO.

Де дивитись матчі збірної України безкоштовно

Саме цей медіасервіс покаже майбутні ігри "синьо-жовтих" у турнірах під егідою УЄФА.

MEGOGO здобув ексклюзивні права на трансляцію в Україні нового циклу турнірів національних збірних УЄФА у 2026-2028 роках,

– йдеться у повідомлені.

Джерело також додає, матчі збірної можна буде переглянути на OTT-платформі у всіх передплатах MEGOPACK та у передплаті Спорт, а також на телеканалах MEGOGO Футбол.

Додатково ігри команди Андреа Мальдери будуть доступні за передплатою "Оптимальна", і безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

У 2027-му медіаресурс транслюватиме також кваліфікацію до чемпіонату Європи у Великій Британії та Ірландії. Ще за рік – фінальну частину Євро-2028.

З ким гратиме збірна України у Лізі націй

Свої наступні матчі Україна проведе вже наприкінці вересня. 25-го числа наша команда зіграє на виїзді, суперником стане збірна Угорщини. Зустріч пройде в Будапешті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Цей матч стане першим з шести, які Україна проведе в групі Ліги націй в рамках дивізіону В. Також в наш квартет потрапили Грузія та Північна Ірландія.