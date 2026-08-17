"Це просто футбол": Забарний лаконічно прокоментував поразку у Суперкубку Франції

Ілля Забарний прокоментував поразку своєї команди у матчі з Лансом (0:1) за Суперкубок Франції. Футболіст ПСЖ впевнений, що команда могла перемогти.

Захисник збірної України Ілля Забарний відреагував на невтішний результат для своєї команди у матчі за Суперкубок Франції. Його слова у соцмережі X наводить журналіст Дунія Меслі.

Що сказав Забраний після програшу Лансу

Ілля розповів, що під час перерви, незважаючи на відставання у рахунку (0:1), головний тренер ПСЖ Луїс Енріке був задоволений діями своїх підопічних.

Наставник команди говорив, що за такої гри їм обов’язково вдасться зрівняти рахунок, повідомив Забарний. Захисник також сказав, чому цього зробити так і не вдалось.

Це просто футбол. Якщо очікувати, що ти виграватимеш кожен матч, то це буде нецікаво. Сьогодні, маючи свої моменти, ми не забили,

– зазначив Забарний.

Додамо, що наш земляк відіграв у матчі усі 90 хвилин та за оцінками багатьох статистичних порталів діяв краще, ніж середній показник у футболістів парижан.

Що далі для Забарного та ПСЖ

Уже цього тижня на клуб очікує старт національного чемпіонату. У неділю, 23 серпня, ПСЖ прийме Ренн. Старт гри заплановано о 21.45 за часом Києва.

Впродовж тривалого часу у медіа обговорюють можливість того, що ще до кінця літа 23-річний українець поповнить ряди Ліверпуля або Челсі.