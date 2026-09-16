Мбаппе та Вінісіус розлютили вболівальників Реала політичним висловлюванням

Перед матчем з Ельче гравці мадридського Реалу підтримали жителів іспанського міста Сеута, які потерпають від нелегальних мігрантів із Марокко. Спеціальні футболки вдягнули усі зі стартового складу – але троє промовисто показали, що зробили це неохоче.

Йдеться про зірок "бланкос" Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора, а також новачка команди захисника Ібраіма Конате. Їхній вчинок викликав хвилю негативу від вболівальника Реала, пише 24 Канал.

Що зробили зірки Реала під час передматчевої акції

Мбаппе, Вінісіус та Конате закатали футболки таким чином, щоб було видно лише частину напису щодо протидії нелегальним мігрантам. За першої ж нагоди усі троє швидко скинули цей елемент одягу.

Ймовірно, таким чином вони показали незгоду з позицією клубу. Сам Кіліан Мбаппе є нащадком вихідця з Камеруна та жінки алжирського походження. Батьки Ібраіма Конате походять з Малі, у нього була величезна родина з вісьмома дітьми. Щодо причин демаршу Вінісіуса немає однозначної версії.

Сеута – ексклав Іспанії на території Африки. Ця територія має сухопутний кордон з Марокко і використовується африканськими мігрантами для спроб незаконно потрапити до Європи. Нещодавно місцеві жителі потерпали від десятків тисяч нелегалів, які одночасно спробували штурмувати місто.

Як відреагували вболівальники

Фанам Реала поведінка футболістів зовсім не сподобалась. У мережі вони почали дорікати гравцям, стверджуючи, що своєю витівкою ті образили державу Іспанія, а також проявили невдячність до країни, де працюють і заробляють шалені гроші.

Під час наступного матчу Реала, який буде мадридським дербі з Атлетіко, вболівальники закликали освистати Мбаппе, Конате і Вінісіуса в покарання за зневагу.