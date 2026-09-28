Вперше за 18 років: тренер збірної Португалії показово проігнорував Роналду

Кріштіану Роналду вперше за 18 років не зіграв за збірну Португалії в офіційному матчі, коли був у заявці. Головний тренер Жорже Жезуш пояснив несподіване рішення.

Португальці у другому турі Ліги націй на виїзді здолали Норвегію з рахунком 2:1. Їхній 41-річний капітан провів увесь поєдинок на лаві запасних, хоча був готовий вийти на поле, повідомляє 24 Канал.

Жезуш вирішив не випускати Роналду

Після матчу головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш пояснив, чому вирішив залишити Кріштіану Роналду в запасі.

Я думав випустити його на півгодини, але по ходу матчу виникали інші обставини. Я вирішив, що це був не той момент, коли його варто випускати. Попереду ще два матчі,

– передає слова Жезуша A Bola.

Тренер наголосив, що справа не була у бажанні поберегти ветерана. Роналду, за словами Жезуша, був повністю готовий провести необхідну кількість часу на полі.

Це було моє рішення. Мені потрібен був гравець з іншими характеристиками,

– пояснив наставник Португалії.

Роналду може зіграти у наступному матчі

Востаннє Роналду не виходив на поле в офіційному матчі збірної, перебуваючи у заявці, ще на Євро-2008. Тоді Португалія поступилася Швейцарії з рахунком 0:2, а Кріштіану залишився на лаві запасних.

Цього разу португалець не зіграв після того, як у попередньому матчі Ліги націй проти Вельсу вийшов у стартовому складі та провів на полі 67 хвилин.

При цьому Жезуш запевнив, що Роналду залишається важливою частиною його планів. Наставник навіть припустив, що форвард може повернутися до стартового складу вже у наступному поєдинку.

Це не означає, що він більше не входить у мої плани – навпаки. Можливо, тепер у матчі з Данією він зіграє,

– заявив Жезуш.

Роналду залишається найкращим бомбардиром в історії збірних. На його рахунку 234 матчі за Португалію, 146 голів та 45 результативних передач.

Наступний матч команда Жезуша проведе 1 жовтня проти Данії.