Клуб з Австрії видав божевільний камбек проти Селтіка та вперше потрапив у Лігу чемпіонів

В Лізі чемпіонів 2026/2027 наступила пора вирішальних матчів кваліфікації. У вівторок, 25 серпня, відбулись три зустрічі в рамках стадії плей-оф.

Дві з них подарували фанатам шалені емоції та круті камбеки. Вперше в основну стадію турнірну пробрався чинний чемпіон Азербайджана Сабах, повідомляє 24 Канал.

Як здивував Сабах

У минулій стадії команда вже робила камбек у зустрічах із данським Орхусом, вигравши 4:0 після рахунку 1:2 в першому матчі. Тепер азербайджанцям довелось відіграватися з аналогічного рахунку в протистоянні із Хапоелем Беєр-Шева.

Вдома ж команда з Баку першою пропустила, але змогла витягнути зустріч на перемогу з рахунком 5:2. Для Сабах це буде дебют в основній стадії Ліги чемпіонів.

Проте куди більш вражаючий камбек вдався австрійському ЛАСКу. Команда в першій грі із розгромом поступилась Селтіку (0:3), який має сильніший кадрово підбір гравців.

Огляд матчу Сабах – Хапоель Беєр-Шева: дивитися відео на Megogo

Що вдалось зробити ЛАСКу

Як і Сабах, в домашньому матчі ЛАСК пропустив першим, але після 30-ї хвилини почав повертатися в гру. Підопічні Кюбауера забили чотири голи в основний час, причому рятівний – аж на 90-й хвилині.

Рахунок 4:1 перевів гру в екстратайми, де австрійці дотисли Селтік. Самюель Аденіран забив на 109-й хвилині, а після цього ще й не реалізував пенальті.

Таким чином, Селтік вилітає в Лігу Європи, тоді як ЛАСК вперше у своїй історії кваліфікувався в основну стадію Ліги чемпіонів. Також туди вдруге попспіль пройшов норвезьким Буде-Глімт, який вдруге обіграв нідерландський Неймеген (3:1, 3:0).

Огляд матчу ЛАСК – Селтік: дивитися відео на Megogo

Хто представлятиме Україну в ЛЧ

Нагадаємо, від України в Лізі чемпіонів гратиме Шахтар, який обрав стадіон для домашніх матчів цього сезону. Донеччани не можуть проводити єврокубкові ігри вдома через воєнний стан в Україні.

До слова, Шахтар може втратити ключового гравця напередодні старту Ліги чемпіонів. Скаути Манчестер Юнайтед переглядали Кауана Еліаса та можуть зробити "гірникам" пропозицію цього літа.