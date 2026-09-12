"У ПСЖ завжди є критика": Енріке захистив Забарного після матчу Ліги чемпіонів

Ілля Забарний пережив кілька нелегких днів у Франції, коли став об’єктом критики місцевих ЗМІ. Головний тренер ПСЖ став на бік гравця.

Що Під час пресконференції перед черговим матчем чемпіонату Франції Луїс Енріке висловився про гру Іллі Забарного. Слова наставника парижан передає 24 Канал.

Що сказав Енріке про Забарного

Днями переможці Ліги чемпіонів минулих двох років впевнено стартували у головному турнірі Європи.

Щоправда, після перемоги над Слованом (6:1) Ілля Забарний почув не надто хороші відгуки про свій виступ. Дехто у ЗМІ навіть вимагав тренера та керівництво пояснити, чому придбали українця.

Луїс Енріке зазначив, що немає нічого страшного у помилці захисника у моменті, коли словацька команда забила єдиний м’яч.

Це нормально. Якщо ви пам’ятаєте, це нормально. У ПСЖ завжди є критика. Якщо ви виграєте 6:1, критика все одно буде. Це дуже позитивно, що є галас, це означає, що ми в великому клубі. Я пам’ятаю критику на адресу Барколя, Дембеле, Дуе чи Луїса Енріке. Це нормально,

– заявив тренер.

ПСЖ зіграє з Брестом на виїзді 13 вересня. Поєдинок 4 туру французької Ліги 1 розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Як складається сезон для Забарного

Український центрбек з’явився на футбольному полі поки лише двічі. Матч у Лізі чемпіонів став для нього після програного Лансу (0:1) Суперкубка Франції, який зіграли 16 серпня.

Зазначимо, що 26 жовтня відбудеться церемонія вручення премії "Золотий м’яч". Енріке двруге поспіль претендує на звання найкращого тренера року.