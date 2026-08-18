Тренер Бенфіки "розібрав" Судакова: у чому проблема футболіста збірної України

Наставник лісабонського клубу Марку Сілва детально проаналізував виступ півзахисник Георгія Судкова у стартових матчах сезону. Він відзначив як негатив, так і позитив.

В другому турі чемпіонату Португалії 2026/27 Бенфіка перемогла клуб Каза Пія (7:0). Після матчу тренер «орлів» говорив про Судакова, пише 24 Канал.

Що потрібно Судакову для успіху у Бенфіці

Марку Сілва зазначив, що український футболіст має "специфічні характеристики", але відзначив працездатність підопічного.

Він намагається викладатися на максимум, але в деяких моментах справи йдуть не так добре. Помітно, що він грає з надмірною напругою, а цього робити не варто. Йому потрібно трохи насолоджуватися грою, адже це гравець, який дуже багато працює – як із м’ячем, так і без нього,

– сказав Сілва.

Тренер наголосив, що у майбутньому Георгій повинен краще направляти власну креативність і вміння ухвалювати рішення на користь команди.

Як складається сезон для Судакова

Кінцівку минулої кампанії 23-річний футболіст просидів на лаві запасних, оскільки не підходив тодішньому тренеру Жозе Моурінью. Під карівництвом Марку Сілви у новому сезоні Судаков зіграв у всіх шести матчах. На його рахунку одна результативна передача.

Уже 20 серпня Бенфіка прийме данський Орхус у вирішальному раунді кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок заплановано о 22.00 за часом Києва.