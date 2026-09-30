Костюк захоплено розповіла про перемогу над Світоліною: що сталось на Ролан Гаррос

Марта Костюк поділилась емоціями від виступів у 2026-му. Друга ракетка України з тенісу розповіла, що їй запам’яталось найбільше протягом сезоні, що триває.

Тенісистка розповіла про поєдинок, який їй запам’ятався надовго. Словами про важливу перемогу Костюк поділилась під час зустрічі з шанувальниками у Києві, пише 24 Канал.

Що сказала Костюк

За словами Марти, визначним для неї став матч чвертьфінальної стадії на відкритому чемпіонаті Франції-2026, де її суперницею була Еліна Світоліна.

Найяскравіший матч для мене був проти Еліни на Ролан Гаррос. Це був дуже серйозний матч, дуже легендарний. Для мене навіть питання не те, що я його виграла, для мене було питання те, як я його виграла. Тому що я повністю взяла ініціативу у свої руки всередині третього сету і переломила хід гри,

– зазначила українка.

Марта Костюк протягом поточного сезону кілька разів оновила особистий рекорд у світовому рейтингу та після US Open вперше у кар’єрі потрапила до топ-10. На Ролан Гаррос вона припинила свою участь у півфіналі.

За словами Костюк, вона позитивно оцінює власні сили у статусі учасниці найбільших турнірів.

Я розумію, що завдяки цій агресивній грі я маю можливість виграти турнір Grand Slam. Для мене це було дуже серйозним матчем у плані не самої перемоги, а просто того, як я це зробила,

– додала Марта.

Наразі українка претендує на участь у Підсумковому турнірі WTA, який у листопаді пройде у Індіан-Веллсі, США. Костюк є дев'ятою за набраними очками у 2026-му.

Що відбувається у кар’єрі Марти Костюк

Нажаль нещодавно 24-річна тенісистка була змушена відмовитись від виступів за збірну України у фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг, де наші землячки здобули "срібло".

На жаль, їй також довелось знятись з турніру WTA 1000 у Пекіні, який розпочнеться уже у понеділок, 28 вересня.