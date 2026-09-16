"Це ризикована ставка": ексгравець Челсі зробив гучну заяву про Мудрика

Повернення Михайла Мудрика у професійний футбол не виявилось безхмарним. Після оренди у Тоттенгем майбутнє гравця продовжує викликати запитання.

Колишній футболіст елітного англійського дивізіону, зокрема і у складі Челсі, Пет Невін поділився баченням перспектив оренди Мудрика зі стану "пенсіонерів" до "шпор", його слова наводить TeamTalk.

Чому експерт сумнівається у Мудрику

Невін зазначає, що кар’єра 25-річного українця не було безхмарною й до початку допінгової дискваліфікації.

Експерт додав, що Мудрик зробив у чемпіонаті Англії занадто мало, щоб бути впевненим у його потенціалі. Проте, Невін все ж відзначив сильні сторони українця.

Тепер ключове питання полягає в тому, чи зберіг він цю чисту швидкість і чи є в нього бажання її використовувати. Якщо ні, він знову матиме проблеми. Час від часу потрібно робити ставку на дальній удар, і підписання його в оренду – саме така ставка. Це все, що я можу сказати вболівальникам Тоттенгема: це ризикована ставка,

– сказав колишній футболіст.

Зазначимо, що Пет Невін захищав кольори Челсі з 1983-го по 1988 рік. На рахунку правого вінгера 23 голи та 13 асистів у 199 офіційних матчах у синій футболці.

Що наразі відбувається з кар’єрою Мудрика

Футболіст, який нещодавно повернувся з допінгової дискваліфікації за вживання мельдонію, підписав контракт з Тоттенгемом в останній день літнього трансферного вікна.

Якщо "шпори" хотітимуть викупити українця після річної оренди – матимуть змогу зробити це за 75 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте, наразі початок кар’єри Мудрика на новому місці наразі затьмарений травмою гомілкостопу.

Михайло пропустить чотири гри збірної України у Лізі націй, які відбудуться з 25 вересня по 5 жовтня.