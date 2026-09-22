Не тільки тренер: що відомо про діяльність Олександра Шовковського поза футболом

Нещодавно увагу футбольної громадськості привернула ситуація з імовіною перевіркою Олександра Шовковського від НАБУ. У мережі заговорили про приватний тир колишнього футболіста та тренера.

Олександр Шовковський майже рік залишається поза футболом. Щоправда, є у його житті й абсолютно інші сфери діяльності, пише 24 Канал.

Що відомо про тир Олександра Шовковського

У п’ятницю, 18 вересня, пресслужба НАБУ прокоментувала ситуацію навколо стрілецького тиру в Києві, пов'язаного родиною відомого футболіста.

У Національному антикорупційному бюро України зазначили, що справою займається поліція, а сам Шовковський детально пояснював власну позицію у соціальних мережах ще навесні.

Стрілецька діяльність є далеко не єдиною у житті Олександра.

Чим ще займається Шовковський

Колишній страж воріт Динамо нещодавно розповідав, як проводить вільний час поза футболом. Говорив про вивчення англійської та перегляд футболу.

Однак, не секрет, що Шовковський є давнім мотолюбителем. У соціальних мережах 51-річного спортсмена нерідко можна побачити двоколісних.

У податковій декларації Олександра Володимировича за 2024-й ми бачимо, що йому належать: Harley Davidson Fltruse Road Glide (2015 рік) та BMW R1200GS (2016 рік).

Колишній тренер Динамо полюбляє кататися на мотоциклах / фото з інстаграму Шовковського

Є у діяльності Шовковського також і політичний вектор – він є депутатом Київради від партії "УДАР" Віталія Кличка. Туди він потрапив після виборів 2020-го, під другим номером партії.

Як Шовковський керував Динамо

Нагадаємо, що до роботи головним тренером Динамо Олександр працював асистентом наставника збірної України в штабі Андрія Шевченка до 2021 року.

Після цього Шовковський повернувся в Динамо та став асистентом Мірчі Луческу. Коли румун залишив свою посаду, саме Олександра призначило головним тренером киян.

За час роботи у київському клубі він провів на чолі Динамо 93 матчі, виграв 55 з них, тож його відсоток перемог складає 59,1%.