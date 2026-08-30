Клуб АПЛ повернувся до перемовин щодо Мудрика: раніше Челсі відмовився відпускати українця туди

Кандидатура Михайла Мудрика залишається популярною в останні дні літнього трансферного вікна. До можливості підписання вінгера Челсі повернуся клуб АПЛ.

Михайло Мудрик може провести сезон 2026/27 у складі Лідса незважаючи на попередній зрив перемовин. Про це написав журналіст Бен Джейкобс.

Що відомо про трансфер Мудрика

Після повернення українського футболіста та зняття з нього допінгової дискваліфікації майбутнє Михайла є популярною темою для обговорення.

За інформацією джерела, наш земляк наразі перебуває на роздоріжжі, але має чіткий план щодо продовження кар’єри.

Михайло Мудрик, як і раніше, воліє залишитися в Англії попри можливість оренди у Страсбурі. Лідс не виключає можливості зробити нову пропозицію, попри тупикову ситуацію в переговорах минулого вікенду. Інші клуби Прем’єр-ліги також виявляють зацікавленість,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що технічно його перехід у клуб зі сходу Франції є найлегшим, оскільки Страсбург має того ж власника, що і Челсі. Це полегшує перемовини між управлінцями та гарантує Мудрику місце у складі.

Чи є у Мудрика альтернатива

Наразі частіше говорять саме про підписання орендної угоди, що спортсмена з України. Проте за наявності високої пропозиції на вінгера Челсі може остаточно із ним попрощатися.

Серед англійських клубів, окрім Лідса, інтерес до футболіста виявляють Брентфорд, Ковентрі та Тоттенгем.

Літнє трансферне вікно в Англії "зачинеться" 1 вересня о 19.00 за місцевим часом.