Довбик забив перший гол за Болонью: футболіст пояснив шалену радість взяття воріт

Артем Довбик очікував на гол в офіційних поєдинках від січня. За цей час 29-річний форвард вспів залікувати травму та змінити клубну прописку.

Ввечері 6 вересня Артем Довбик втретє з’явився в офіційних матчах за Болонью. Про його радість після забитого м’яча розповідає 24 Канал.

Слова Довбика про свій гол та реакцію на нього

Українець з’явився на футбольному полі по ходу другого тайму, коли його команда поступалась у домашній грі проти Соссуоло – 1:2.

Саме зусиллями Артема підопічним Доменіко Тедеско вдалось уникнути поразки уже в компенсований час.

Огляд матчу Болонья – Соссуоло: дивіться відео

Згодом Довбик пояснив свою радість, яка принесла до його пасиву жовту картку.

Це був дуже емоційний момент, адже минулого сезону я не грав через травму. Повернення до голів дало мені зрозуміти, що я справді повернувся. Я не шоумен, і те святкування йшло справді від серця,

– сказав Довбик після матчу.

Команда українця має а активі один заліковий бал після трьох ігор. Матч четвертого туру Серїі А підопічні Доменіко Тедеско проведуть у неділю, 13 вересня, коли завітають до Неаполя. Початок поєдинку заплановано на 19.00 за київським часом.

Що тепер очікує на Артема Довбика

Наразі футболіст перебуває у Болоньї на правах оренди. Клуб може викупити його влітку 2027 року за 18 мільйонів євро.

Упродовж двох попередніх сезонів Болонья виступала в єврокубках, однак у нинішньому сезоні команда не братиме участі в міжнародних турнірах.