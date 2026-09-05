Чи ведуть перемовини з УАФ про організацію ЧС: офіційна відповідь Польського футбольного союзу

У п’ятницю, 4 вересня, український медіапростір сколихнула новина про те, що Україна та Польща разом можуть поборотись за проведення Мундіалю у 2040-х. У Варшаві це заперечують.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний розповів журналістам, що сторони зацікавлені у спільній організації ЧС. У Польському футбольному союзі надали 24 Каналу ексклюзивний коментар щодо цієї заяви.

Чи УАФ та PZPN планують проводити чемпіонат світу

Директор департаменту комунікації та медіа Польського футбольного союзу (PZPN) Томаш Козловський зазначив, що у організації уже демонстрували здатність до організації форумів високого рангу.

"PZPN упродовж останніх років неодноразово довів, що здатний проводити найважливіші футбольні події — від Євро-2012 до чемпіонату світу серед жінок U-20, який відбувається зараз. Союз також регулярно здобуває права на організацію престижних клубних фіналів на польських стадіонах, які стають великими міжнародними подіями", – йдеться у повідомленні.

У департаменті комунікації та медіа пролили світло також і на те, чи спілкуються з УАФ щодо ймовірного проведення світової першості.

Водночас повідомляємо, що наразі не ведемо жодних переговорів з українською федерацією щодо спільної заявки на організацію турніру,

– додали у Польському футбольному союзі.

Зазначимо, що ввечері 4 вересня про відсутність перемовин колегами у польському уряді публічно заявили також у Міністерстві молоді та спорту України.

Чи можливий чемпіонат світу в Україні

Раніше ця тема уже порушувалася. Україна навіть була включена до спільної заявки з Іспанією та Португалією на проведення ЧС-2030. Проте через безпекові ризики та невизначеність щодо термінів відбудови її замінили на Марокко.

Саме Іспанія, Португалія та Марокко у 2030 році і приймуть Мундіаль. У 2034-му – Саудівська Аравія.