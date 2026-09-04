Яремчук поза Лігою Європи: Олімпіакос залишив нападника збірної України без міжнародних змагань

Роман Яремчук не виступатиме у складі своєї команди у другому за рангом євротурнірі. Тренер колективу з передмістя Афін обрав інших виконавців.

Хосе Луїс Менділібар відмовився від використання 30-річного українського футболіста під час розіграшу основного раунду Ліги Європи. Про це повідмляє офіційний сайт УЄФА.

Хто гратиме в Олімпіакосі замість Яремчука

Заявка команди на турнір налічує п’ятьх форвардів різних національностей. Португальців Желсона Мартінша та Жоао Сілву, мексиканця Армандо Гонсалеса, ямайця Леона Бейлі та основного нападника Олімпіакоса останніх років марокканця Аюба Ель-Каабі.

Зазначимо, що після повернення з оренди у французькому Ліоні Роман Яремчук пройшов з грецьким клубом літні збори у Нідерландах, однак цього сезону наразі так і не провів жодного офіційного матчу.

Куди може перейти Роман Яремчук з Олімпіакоса

Тривалий час у мережі точились розмови про те, що досвідчений виконавець може повернутись у Ліон уже на постійній основі. Наразі трансферне вікно у Франції уже зачинилось.

У серпні уже була інформація, що Хосе Луїс Менділібар не розраховує на українського легіонера. Тоді з’явилась інформація про інтерес до Романа збоку новачка польської Екстракласи клубу Вєчиста. Сам Яремчук у ЗМІ спростував імовірність переїзду до Кракова.

Польща залишається одним з тих місць, де ще діє трансферне вікно. Якщо в Україні воно зачиниться уже 5 вересня, то у сусідній з нами країні діятиме до середи, 9 вересня.