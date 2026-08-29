"Мені не пощастило": Маліновському довелося вибачатися перед турецькими фанатами

Руслан Маліновський залишився без підтримки турецьких уболівальників після раннього вилучення у матчі проти Ференцвароша. Українець вирішив особисто відреагувати на скандальний епізод.

Півзахисник Трабзонспора опинився в центрі критики після провального вечора команди у кваліфікації Ліги Європи. Українець спробував звернутися до фанатів клубу та пояснити свою позицію щодо червоної картки, передає 24 Канал.

Маліновський звернувся до фанатів

Українець опублікував емоційний допис в інстаграмі, у якому визнав розчарування вболівальників та заявив, що розуміє їхні почуття після такого результату.

Матч залишив глибоке враження, і я повністю поділяю ваш біль та розчарування. За мою довгу кар'єру в Італії я не отримав жодної червоної картки. На мій погляд, це є доказом мого професіоналізму та глибокої поваги до чесної гри. Цього разу мені не пощастило. То була випадковість. Я шаную ваші емоції,

– написав Маліновський.

Футболіст також закликав уболівальників не відвертатися від команди у складний момент. За його словами, Трабзонспору зараз особливо потрібна підтримка фанатів.

Фанати вимагають покарання для українця

Маліновський отримав пряму червону картку вже на 13-й хвилині матчу-відповіді проти Ференцвароша. На той момент рахунок залишався 0:0, однак після вилучення ситуація для турецького клубу різко ускладнилася.

У підсумку Трабзонспор поступився з розгромним рахунком 0:4 та вилетів із Ліги Європи за сумою двох матчів – 0:5.

Після фіаско турецькі вболівальники обрушилися на Маліновського з жорсткою критикою у соцмережах та на спортивних форумах. Деякі фанати називали українця футболістом низького рівня, закликали розірвати з ним контракт або віддати в оренду.

Провал у матчі також загострив кризу всередині Трабзонспора. Уболівальники вимагають змін, а головний тренер Фатіх Текке опинився під серйозним тиском, хоча керівництво клубу поки не прийняло його відставку.