"Осідлав" рідкісну черепаху: спортсмен з України потрапив у гучний скандал в Омані

Український самбіст та чемпіон світу з калістеніки потрапив у міжнародний скандал в Омані. Спортсмен проявив серйозну неповагу до місцевого тваринного світу.

Українець Вадим Олійник та його дівчина вирішили "осідлати" велику морську черепаху під час відпочинку в Омані. Про інцидент повідомив італійський природоохоронний проект Biologicamente.

Що зробив український спортсмен

Подія відбулась у момент, коли тварина відкладала яйця. Під час своєї забавки пара також брала новонароджених черепашенят. За словами джерела, туристи під час своєї витівки не перебували на одинці.

Вони були разом із "волонтерами" якоїсь сумнівної екофундації, яка нібито моніторить відкладання яєць морських черепах в Омані. Серйозна організація з науковим комітетом ніколи не дасть своїм людям сісти на панцир черепахи заради селфі,

– пише Biologicamente.

Після цієї події у мережі з’явились повідомлення про те, що пару затримала місцева поліція. Однак, наразі Вадим Олійник продовжує публікацію фото та відео з відпочинку, а офіційних повідомлень про його затримання не було.

Вадим Олійник верхом на великій морській черепасі / Фото скріншот з відео

У інстаграм він вибачився за власну поведінку, яку назвав помилкою.

Що загрожує українським туристам в Омані

Наразі відомо, що Управління з охорони навколишнього середовища Оману взяло під контроль цю подію. Там зазначили, що уже "вжили необхідних правових заходів щодо відповідної особи".

Найчастіше такі епізоди завершуються штрафами. Зазначимо, що велика морська черепаха внесена до міжнародної Червоної книги.