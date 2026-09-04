Ф’юрі викликав Усика на третій бій в обхід Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі сподівається на третій бій проти Олександра Усика. Британський боксер хоче проміняти поєдинок з Джошуа на ще одну зустріч із українцем.

Тайсон Ф’юрі продовжує сипати гучними заявами навіть перебуваючи у тренувальному таборі. У своїх соцмережах боксер звернувся до Олександра Усика, пише 24 Канал.

Що сказав Ф’юрі Усику

"Циганський король", який і досі не має точної дати поєдинку проти Ентоні Джошуа, вирішив викликати Олександра Усика на черговий бій.

Британець, як завжди не стримував себе.

Ще одна людина, про яку я забув сказати раніше, – це сенсей Джошуа Олександр. Я знаю, що він азартний і сміливий чоловік, а наступного бою в нього немає. Давай зробимо це у США. Тут я отримаю справедливий результат. Цього разу все буде чесно,

– сказав Ф’юрі.

Зазначимо, що восени Ф’юрі має битись проти Ентоні Джошуа, однак зацікавленні сторони не можуть зійтись на місці проведення мегафайту. Серед локацій обговорюють Лондон та Нью-Йорк.

Що чи реальний бій Усик – Ф’юрі 3

Днями директор команди українського боксера Сергій Лапін заявив, що після бою з Вайлдером команда Усика готова розглянути варіант із трилогією проти Ф'юрі.

Таким чином, запланований поєдинок із американцем потенційно може бути не останнім у його кар'єрі. Проте, бій проти Деонтея залишається у пріоритеті та попередньо планується на березень 2027 року.