Не в Ювентус: Трубін може поповнити склад відомого клубу Бундесліги

Воротар збірної України Анатолій Трубін може перебратись у чемпіонат Німеччини ще до кінця літнього трансферного вікна. Наразі відбуваються перемовини щодо оренди голкіпера.

Протягом літа у медіа неодноразово з’являлись повідомлення про можливі зміни кар’єрного вектора для Анатолія Трубіна. Уже невдовзі 25-річний футболіст може опинитись у Бундеслізі, пише ресурс Football Inside News.

Трансфер Трубіна: що відомо

Джерело зазначає, що гравець, найімовірніше, може погодитись на оренду в один з німецьких клубів.

Гамбург планує сенсаційну орендну угоду щодо воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна. Сторони обговорюють тимчасовий перехід до Німеччини: український збірник шукає постійну ігрову практику після зміни ієрархії в Бенфіці,

– йдеться у повідомлені.

Зазначимо, що наразі не відомо нічого про умови можливої орендної угоди між клубами та воротарем. Також джерело не зазначає, у якій фазі перебуває перемовний процес.

Чому трансфер Трубіна з Бенфіки може статись

На старті кампанії 2026/27 "орлів" очолив тренер Марку Сілва, для якого наш земляк не є першим вибором на позицію воротаря. Протягом серпня українець шість разів поспіль залишився на лаві запасних.

Протягом минулих місяців у медіа неодноразово повідомляли про інтерес до Трубіна від італійського Ювентуса. У підсумку, туринці орендували у Тоттенгема італійця Гульєрмо Вікаріо та поляка Каміля Грабару, який прийшов із Вольфсбурга.

Трансферне вікно у Німеччині зачиниться 1 вересня о 20.00 за місцевим часом.