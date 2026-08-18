Мудрик може піти у клуб, який нещодавно виграв свою лігу: цього хоче Челсі та екстренер українця

Михайло Мудрик має варіант продовження кар'єри у складі новачка Англійської Прем'єр-ліги. Там українця хоче бачити колишній тренер.

Українець, який нещодавно повернувся на поле після допінгової дискваліфікації, отримав цікавий шанс для відновлення позицій у футболі. Про це повідомив портал TEAMtalk.

Що відомо про продовження кар’єри Мудрика

Гравець повернувся до спорту наприкінці липня та одразу приєднався до Челсі у рамках азійського турне. За інформацією джерела, у Лондоні йому гарантують ігровий час у новому сезоні.

Проте, це все ж не той об’єм практики, яку можна називати постійною. Тому у клубі розглядають оренду для Мудрика.

Ми можемо підтвердити, що Ковентрі Сіті активно добивається підписання Мудрика в оренду, і Челсі відкритий до можливості возз’єднати його з легендою клубу Френком Лемпардом,

– йдеться у повідомленні.

Джерело додає, що в офісі Челсі вражені стилем футболу, який застосовує Ковентрі під керівництвом Лемпарда, і вважають, що це може забезпечити Мудрику правильне середовище для повернення форми за умови регулярної гри.

Зазначимо, що Михайло та Френк Лемпард працювали у Челсі, коли легендарний колись півзахисник виконував обов’язки головного тренера команди з Лондона після звільнення Грема Поттера. Було це в другій половині сезону 2023/24.

Чи є інші варіанти для Мудрика

Челсі розглядає різноманітні можливості щодо українця. Повідомляється про зацікавленість з боку неназваних клубів із різних країн Європи. Та наразі пріоритетним варіантом вважається перехід до однієї з команд АПЛ.

Ковентрі під керівництвом Лемпарда виграв Чемпіоншип 2025/26 та повернувся в англійську еліту. Новий сезон АПЛ стартує 21 серпня.