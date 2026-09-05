Яремчука очікують на Кіпрі: відомо, як футболіст збірної України відреагував на пропозицію

Роман Яремчук не має великої кількості варіантів для продовження кар’єри. Трансферне вікно у провідних чемпіонатах Європи уже зачинилось.

Попри це інтерес до 30-річного українського нападника усе ж існує. Про це повідомив грецький спортивний ресурс sport-fm.gr.

Який клуб хоче підписати Романа Яремчука

За інформацією джерела, у послугах українця зацікавлений АЕЛ Лімасол, проте сам футболіст не вважає переїзд на Кіпр пріоритетним варіантом.

Іншої доброї пропозиції, окрім харківського клубу з України, поки немає, а варіанту з Ліоном уже немає,

– додають грецькі журналісти.

Вочевидь, варіант з Харковом, на який вказує джерело, також стає неактуальним, оскільки 5 вересня трансферний період у нашій країні закінчується. А от на Кіпрі місцеві клуби можуть купляти футболістів до 9 вересня включно.

Куди ще може перейти Роман Яремчук з Олімпіакоса

Тривалий час у мережі точились розмови про те, що досвідчений виконавець може повернутись у Ліон уже на постійній основі. Саме цей варіант вважався пріоритетним.

У серпні була інформація про інтерес до Романа збоку новачка польської Екстракласи клубу Вєчиста. Сам Яремчук у ЗМІ спростував імовірність переїзду до Кракова.

Польща залишається одним з тих місць, де ще діє трансферне вікно. Якщо в Україні воно зачиниться уже 5 вересня, то у сусідній з нами країні діятиме до середи, 9 вересня.

Нападник залишається без ігрової практики перед стартом збірної України у Лізі націй. У поточному сезоні Яремчук не провів жодного матчу за Олімпіакос, а головний тренер команди Хосе Луїс Менділібар не включив його до заявки на Лігу Європи.