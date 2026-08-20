Ювентус прийняв остаточне рішення щодо трансферу лідера збірної України

Анатолій Трубін є одним з лідерів збірної України та вийшов на топ-рівень у Бенфіці. Це викликало інтерес до воротаря на трансферному ринку.

Найбільше футболістом Бенфіки цікавились клуби Серії А. Цього літа предметний інтерес до Трубіна виявляв туринський Ювентус, повідомляє Calciomercato.

Чи перейде Трубін в Серію А

Італійський клуб відправив запит до "орлів" щодо оренди Анатолія на сезон 2026/2027. Проте відповідь Бенфіки виявилась не дуже втішною для туринців.

Португальці готові відпустити 25-річного кіпера, але на своїх умовах. Бенфіка вимагала від Ювентуса внести у договір пункт про обов'язковий викуп Трубіна влітку 2027 року.

Лісабонці вимагали суму в 35 мільйонів євро, яку в Турині назвали завищеною. У підсумку Ювентус вийшов з перемовин щодо Анатолія та вже встиг орендувати кіпера Тоттенхема Гульєльмо Вікаріо.

Італієць зможе стати повноцінним гравцем "бьянконеррі" всього за 8 мільйонів. Нагадаємо, що на старті цього сезону Трубін несподівано втратив місце в основі Бенфіки.

Як Трубін виступає за Бенфіку

Новий тренер "орлів" Марку Сілва робить ставку на португальця Самуеля Соареша. Контракт Трубіна із лісабонським клубом діє до 2028 року, а клаусула становить 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Трубін став гравцем Бенфіки влітку 2023 року, перейшовши з Шахтаря за 10 мільйонів. Кіпер відіграв 151 матч, оформивши 60 кліншитів.

Крім того, Анатолій відзначився голом Реалу в Лізі чемпіонів цього року, завдяки чому "орли" вийшли у плей-оф турніру. Раніше ми розповідали про можливий відхід Михайла Мудрика з Челсі.