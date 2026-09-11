Найшвидша людина світу Усейн Болт віддав належне українцю Олегу Дорощуку

У Будапешті 11 вересня стартує Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, який зібрав найбільших зірок цього виду спорту. Приїхав до столиці Угорщини і легендарний Усейн Болт, який вже познайомився там з українцем Олегом Дорощуком.

Наш стрибун у висоту саме давав інтерв'ю журналістам з України, коли несподівано до нього приєднався володар світового рекорду на стометрівці. Болт, як видно з тіктоку Суспільного, респектував українцю і влаштував з ним імпровізовану фотосесію, пише 24 Канал.

Як відреагував Усейн Болт на Олега Дорощука

Легендарний ямайський спринтер, який досі залишається світовим рекордсменом у бігу на 100 метрів, вочевидь, запрошений на Абсолютний чемпіонат світу у ролі зіркового гостя та експерта.

Під час спілкування Олега Дорощука з пресою Болт підійшов до українця та висловив подив, наскільки той високий. Наш атлет не розгубився і з усмішкою сказав "А ти дуже легендарний".

Після цього Дорощук та Болт разом зробили селфі, а ямаєць явно залишився задоволений зустріччю.

Коли дивитися Олега Дорощука на Абсолютному чемпінаті світу

Стрибки у висоту серед чоловіків заплановані на останній день змагань, у неділю, 13 вересня, у вечірній сесії, яка розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Дорощук підходить до змагань у статусі чинного чемпіона світу у приміщенні, володаря срібної медалі чемпіонату Європи та лідера світового рейтингу.