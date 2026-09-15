Не Магучіх: у НОК назвали найкращу спортсменку України

Національний олімпійський комітет визначився з нагородою найкращій українській спортсменці серпня. Попри здобуте золото чемпіонату Європи, Ярослава Магучіх, на думку НОК, не змогла перевершити іншу атлетку.

Експертна рада залишилась більше враженою виступами нашої представниці у веслуванні на байдарках та каное. Титул забрала триразова олімпійська призерка, пише 24 Канал.

Хто найкраща спортсменка серпня в Україні

Нагорода дісталася Людмилі Лузан, яка стала чемпіонкою світу у веслуванні на каное-одиночці на 200 метрів та додала до цього срібну медаль у парі з Анастасією Рибачок у каное-двійці на 500 метрів під час світової першості у польській Познані.

Лузан – одна з найбільш титулованих спортсменок України за весь час. У неї в активі три олімпійські медалі: срібло та бронза у Токіо-2020 і срібло Парижа-2024. Загалом вона вже 9-разова чемпіонка світу, має 13 нагород різного гатунку на Мундіалях і 16 різних медалей на Євро.

У 2025 році Людмила Лузан була визнана найкращою спортсменкою року за версією НОК. Цьому посприяв той факт, що вона виграла на чемпіонаті світу чотири золоті медалі – в усіх дисциплінах, в яких брала участь.

Чи могла претендувати на звання найкращої Магучіх

Ярослава виконала головне завдання на серпень – виграла чемпіонат Європи, який приймав британський Бірмінгем.

Проте виступи на інших змаганнях, зокрема етапах Діамантової ліги, залишали бажати кращого. Вона здобула перемогу на етапі у Сілезії, проте у Цюриху навіть не піднялась на п'єдестал пошани.

Зрештою сезон Магучіх завершила на мажорній ноті, ставши першою в історії абсолютною чемпіонкою світу. Але за це досягнення НОК може відзначити легкоатлетку вже під час вибору найкращої спортсменки вересня.