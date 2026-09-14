Магучіх стоячи аплодувала супернику Дорощука після рекордного стрибка

У Будапешті в останній день Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики чоловіки змагалися у стрибках у висоту. Олег Дорощук не зміг потрапити до топ-трійці, а перемога дісталася олімпійському чемпіону.

За подіями у секторі стежила Ярослава Магучіх, яка двома днями раніше вже оформила статус першої в історії абсолютної чемпіонки світу. Українка високо оцінила виступ італійського спортсмена, пише 24 Канал.

Хто став абсолютним чемпіоном зі стрибків у висоту

Джанмарко Тамбері до титулу олімпійського чемпіона Токіо-2020 додав і абсолютне чемпіонство світу. Атлету вдалося підкорити планку на висоті 2 метри 37 сантиметрів – це найкращий результат сезону. Зробив він це з другої спроби.

Після оформлення золота у секторі Тамбері вирішив спробувати повторити особистий рекорд і замовив 2,41. Проте усі три спроби на цій висоті виявилися невдалими. Попри це, трибуни у Будапешті проводжали італійця оваціями, до яких долучилась і українка Ярослава Магучіх.

Магучіх аплодує Тамбері на Абсолютному чемпіонаті світу: дивіться відео

Як виступив Олег Дорощук

Лідеру світового рейтингу не вдалось цього разу здобути титул. Українець стрибнув на 2 метри 26 сантиметрів, продемонструвавши такий самий результат, як і Ерік Портійо з Мексики. Але в нашого співвітчизника було більше спроб, тож він опинився за межами топ-3.