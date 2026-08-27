"Божевілля": тренер Луніна відзначив гру зірки Реала

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью не шкодував компліментів для французького нападника Кіліана Мбаппе. Відбулось це після переконливої перемоги у чемпіонаті Іспанії.

Ввечері 26 серпня столичний клуб "розбив" на власному полі Реал Сосьєдад (4:1). Наставник команди виокремив гру одного з виконавців, пише 24 Канал.

Слова Моурінью про Мбаппе

Португальський фахівець висловився про головного голеадора клубу француза Кіліана Мбаппе.

Є дещо, чого я не люблю робити, але інколи змушений. Я не люблю говорити про окремих футболістів, але те, що зробив Мбаппе... Божевілля. Я дуже ним задоволений. У плані техніки тут, очевидно, взагалі нема чого сказати, але в команді він бере на себе відповідальність,

– сказав Моурінью.

Таку реакцію тренера викликав хет-трик француза у ворота-команди суперника.

Огляд матчу Реал (Мадрид) – Реал Сосьєдад від MEGOGO: дивіться відео

За словами наставника "вершкових", йому подобається натхнення з яким 27-річний Мбаппе підійшов до сезону 2026/27.

"Моурінью сподівається, що це допоможе команді у цьому сезоні поповнити клубний музей. Кіліан повернувся на два дні раніше з відпустки. Скільки він може забити голів за сезон? 60, 40, 50? Я не можу сказати. Хай би забив 40 голів, але з трофеями. Сьогодні я залишив його на полі на 90 хвилин, я думав, що він може забити чотири", – додав тренер.

Наступний матч Реал проведе 30 серпня, коли у рамках чемпіонату Іспанії прийме Малагу. Початок гри заплановано о 18.00 за часом Києва.

Українець Андрій Лунін поки не грав в офіційних матчах цього сезону.

Що зараз відбувається у Реалі

Влітку клуб очолив 63-річний Моурінью. Це сталось на фоні того, що мадридці не можуть виграти жоден трофей починаючи з Суперкубка УЄФА, який Реал здобув у серпні 2024-го.

Для португальця це повернення у клуб після понад 13 років відсутності. Матч проти Реал Сосьєдада став для нього першим домашнім з часу призначення. Фахівець не зумів стримати сліз.