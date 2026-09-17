Поставив вище Кейна, Мбаппе та Беллінгема: Бекхем назвав свого фаворита "Золотого м’яча"-2026

Девід Бекхем поділився думками щодо ім’я свого фаворита на отримання культової індивідуальної нагороди "Золотий м’яч". До оголошення переможця залишилось трохи більше місяця.

Співвласник клубу Інтер Маямі Девід Бекхем висловився про вклад Ліонеля Мессі у футбольні баталії в 2026 році. Саме аргентинця він вважає гідним отримання премії, пише пресслужба ліги МЛС.

Що сказав Бекхем про Мессі

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед, Реала та ПСЖ зазначив, що Ліонель Мессі провів неймовірний сезон, а також чемпіонат світу з футболу.

Це щось особливе. Немає іншого 39-річного гравця, який робить це та грає на такому рівні. Тож він заслуговує на те, щоб його розглядали як кандидата на "Золотий м'яч". На мою думку, він має його виграти. Там є чудові гравці, такі як Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем та інші, але, знаєте, коли йдеться про Лео, я його найбільший прихильник",

– сказав Бекхем.

Додамо, що сам Бекхем в кінці 90-х та на початку 2000-х років п’ять разів потрапляв у список кандидатів на "Золотий м’яч". Найближчим до нагороди він був у 1999-му, коли посів друге місце. Виграв тоді бразилець Рівалдо.

Що відомо про "Золотий м’яч"-2026

Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня. Зазвичай вона проходить у Парижі, але цього разу організатори вирішили провести її в Лондоні.

Серед номінантів є і Ліонель Мессі, який виграв "срібло" зі збірною Аргентини на ЧС-2026. Для нього це 17-а номінація. З-поміж попередніх 16 половина завершувалась для нього отриманням нагороди.