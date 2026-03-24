Samsung планирует выпустить смарт-очки, которые будут работать на платформе Android XR. О разработке намекнул вице-президент мобильного подразделения Jay Kim, отметив, что новинка может появиться уже в этом году. Ожидается, что устройство дополнит XR-гарнитуру компании. Об этом пишет Tech radar

Что известно о новых Galaxy Glasses?

Хотя полноценный анонс, вероятно, состоится позже, инсайды уже позволяют составить представление о возможностях гаджета.

По предварительным данным, Galaxy Glasses получат встроенный дисплей. На это указывает информация об аккумуляторе емкостью около 245 мАч – подобный показатель имеют, например, очки Ray-Ban Meta Smart Glasses. Это может означать, что Samsung также интегрирует экран в линзы или в поле зрения пользователя.

Отдельные утечки намекают на существование двух версий устройства – базовой и более продвинутой. Одна из них может получить дисплей, тогда как другая будет проще, что подтверждается различными модельными номерами в утечках.

Еще одна ожидаемая особенность – линзы с автоматическим затемнением. Так называемые transition lenses позволяют комфортно пользоваться очками как в помещении, так и на ярком солнце, без необходимости менять их в зависимости от условий освещения.

Как писало ранее CNBC, среди функций также упоминается встроенная камера на 12 МП. Она, вероятно, не заменит полноценную камеру смартфона, но подойдет для съемки от первого лица или быстрой записи видео. Кроме того, камера может использоваться для работы AI – например, для анализа объектов в поле зрения пользователя.

Важной частью устройства станет поддержка приложений, оптимизированных под XR. Речь идет о специальных версиях программ, которые будут работать в среде дополненной реальности. В частности, в коде Spotify уже нашли намеки на интеграцию с XR.

В отличие от смарт-часов, такие очки, вероятно, не будут работать автономно. Утечки свидетельствуют, что Galaxy Glasses не получат собственного мобильного подключения и будут зависеть от смартфона. Вычисления и обработка данных будут происходить на телефоне, а сами очки будут выступать как дополнительный интерфейс.

Это позволит уменьшить нагрузку на устройство и продлить время автономной работы, но в то же время ограничит их самостоятельность.

В целом, Galaxy Glasses могут стать следующим шагом Samsung в развитии XR-устройств. В то же время окончательные характеристики и дата релиза остаются неизвестными – большинство информации пока базируется на утечках.