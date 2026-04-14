На фоне глобального дефицита памяти и роста цен на компоненты часть производителей смартфонов может пойти на радикальный шаг – временно приостановить выпуск флагманских Ultra-моделей. По данным отчета, речь идет прежде всего о нескольких китайских брендах. Об этом пишет PhoneArena.

Почему производители могут отказаться от Ultra-смартфонов?

В таком сценарии компании продолжат выпуск бюджетных, среднебюджетных и Pro-версий, но дорогие Ultra-устройства могут исчезнуть с рынка на время. Именно эти модели обычно получают мощное "железо" и новейшие технологии, но в то же время имеют ограниченный спрос из-за высокой цены.

Для примера, такие устройства как Xiaomi 17 Ultra демонстрируют максимум возможностей брендов – особенно в камерах и производительности. Однако их продажи значительно ниже, чем у массовых моделей, что делает их менее выгодными в условиях дорогих комплектующих.

В то же время крупные игроки, такие как Samsung, Apple и Google, вряд ли пойдут по тому же пути. Например, Apple уже готовит к запуску новый премиальный iPhone Ultra, несмотря на сложную ситуацию на рынке.

Причина потенциальных изменений – резкое подорожание памяти, вызванное высоким спросом. Значительную часть поставок скупают крупные технологические компании для дата-центров и развития искусственного интеллекта, что создает дефицит для других производителей.

В таких условиях выпуск Ultra-смартфонов становится рискованным: дорогие компоненты могут привести к убыткам, особенно если устройство не продается большими объемами. Для многих брендов такие модели выполняют скорее имиджевую роль – демонстрируют технологические возможности, а не приносят основную прибыль.

Кризис уже влияет и на другие сегменты. Некоторые производители вынуждены экономить даже в среднем классе, возвращаясь к более простым решениям, например дисплеи с частотой 90 Гц или каплевидные вырезы для камер.

Как пишет Techtiper, эксперты отмечают, что ситуация на рынке памяти остается напряженной, и отдельные меньшие компании даже рискуют обанкротиться. В то же время крупные корпорации, в частности Apple, могут позволить себе закупать компоненты по значительно более высоким ценам, что только усиливает конкуренцию.

Если тенденция сохранится, рынок смартфонов может временно потерять самые инновационные модели, пока стоимость компонентов не стабилизируется.