Компания Trump Mobile провела редизайн своего сайта, вместе с чем показала обновленную версию смартфона T1 Phone. Вероятно, именно этот вариант станет финальным – его ранее демонстрировали руководители компании во время видеозвонка. Об этом пишет The Verge.

Каким стал новый T1 Phone и что о нем известно?

Смартфон сохранил главную визуальную особенность – золотой корпус. На задней панели размещен флаг США и надпись "Trump Mobile". В то же время отказались от большого логотипа "T1", который ранее занимал почти всю заднюю часть устройства. Камера осталась тройной, хотя расположение модулей выглядит необычно. В целом дизайн напоминает HTC U24 Pro, в частности из-за закругленных краев корпуса. Также предусмотрен разъем для наушников.

Обновили и технические характеристики. Смартфон снова получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей – именно такой размер указывали на старте, хотя позже его временно меняли на 6,25 дюйма. Камеры включают основной сенсор на 50 Мп, телефото с 2-кратным зумом и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера также имеет 50 Мп. Аккумулятор на 5000 мА-ч поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. Устройство будет работать на Android 15 с процессором серии Qualcomm Snapdragon 7, но точная модель не уточняется.

Как написано на официальном сайте Trump mobile, ценовая политика также изменилась. С сайта убрали упоминание о стартовой цене 499 долларов, хотя компания все еще принимает предзаказ с депозитом в 100 долларов, обещая "зафиксировать акционную цену". Ранее представители компании заявляли, что 499 долларов были вступительным предложением, а новая цена возрастет, но останется ниже 1000 долларов.

Сроки выхода остаются неизвестными – даже упоминание о запуске "позже в этом году" убрали с сайта. Изменились и формулировки относительно производства: теперь смартфон описывают как продукт, "созданный благодаря американским инновациям", без конкретики. Ранее речь шла о финальной сборке в Майами, но формулировка "made in the USA" больше не используется.

Кроме смартфона, Trump Mobile обновила мобильные тарифы. План "47" за 47,45 доллара получил скидку 15% для военных и ветеранов. Также появился семейный тариф, где цена уменьшается в зависимости от количества подключенных линий. Среди особенностей – отображение названия "Trump" в статус-баре смартфона как сетевого оператора.

Сайт в целом получил более современный дизайн и новый логотип. На нем активнее появляются Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, которые руководят Trump Organization и продвигают мобильный бренд.

В то же время обновление еще не завершено – некоторые страницы ведут на тестовые версии, а при оформлении предзаказа показывается старый рендер смартфона. Несмотря на это, редизайн сайта и новые детали об устройстве свидетельствуют, что проект движется вперед, хотя и без четких сроков запуска.