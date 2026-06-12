Компания DJI подала в суд на Insta360 практически сразу после презентации новой серии камер Luna. Производитель утверждает, что конкурент «откровенно копирует» дизайн и ключевые технологии популярной камеры DJI Pocket 3. Об этом пишет Techradar.

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Почему DJI подала иск против Insta360?

Иск был подан в США 11 июня– в тот же день,, когда Insta360 официально представила свою новую модель Luna Ultra и объявила о предстоящем выходе Luna Pro. DJI требует запретить продажу камер серии Luna,, утверждая,, что они нарушают сразу несколько патентов компании.

Согласно материалам иска, DJI обвиняет компанию Arashi Vision, работающую под брендом Insta360, в нарушении двух патентов на промышленный дизайн и четырех патентов на технологические решения. В тексте иска DJI заявляет, что линейка Luna «полностью копирует запатентованные изобретения DJI».

Компания утверждает, что новые камеры Insta360 практически повторяют концепцию Osmo Pocket 3.

«От силуэта до набора функций обвиняемые продукты воспроизводят то,, над чем DJI работала и что патентовала почти десятилетие для своих инновационных ручных камер со стабилизатором», –, говорится в документе.

Отдельно DJI подчеркивает сходство внешнего вида устройств.

«Визуальное сходство между продуктами, в отношении которых выдвинуты обвинения, и дизайном DJI Osmo Pocket 3 поразительно», – отмечает компания. По мнению истца, Luna Ultra и Luna Pro используют аналогичную архитектуру с камерой на подвесе,, схожие пропорции корпуса и почти идентичную компоновку основных элементов.

Под претензиями оказались не только камеры

DJI также считает, что Insta360 скопировала ряд программных и функциональных возможностей.

Среди них:

технология автоматического отслеживания объектов;

переключение режимов стабилизатора в зависимости от движений пользователя;

режим фиксации направления съемки независимо от положения ручки;

некоторые функции аксессуаров и мобильного приложения.

Именно эти технологии, по мнению DJI, стали одними из главных преимуществ линейки Osmo Pocket на рынке компактных камер для блогеров.

Конфликт разворачивается на фоне сложной ситуации DJI на американском рынке. Компания остается в так называемом списке Covered List Федеральной комиссии по связи США (FCC). Из-за этого новые устройства DJI с камерами сталкиваются с серьезными трудностями при выходе на американский рынок.

В частности, представленная весной камера Pocket 4 от, пока не появилась в продаже в США,, хотя уже доступна в других странах.

На этом фоне Insta360 получила существенное преимущество. Ее новые камеры Luna могут беспрепятственно продаваться через крупные американские торговые сети, включая B&H Photo и другие магазины.

Именно поэтому многие обозреватели считают, что серия Luna стала первым по-настоящему серьезным конкурентом для линейки Osmo Pocket.

Чем Luna отличается от Pocket?

Несмотря на обвинения в копировании, Insta360 делает ставку на собственные особенности.

Соучредитель компании Макс Рихтер во время предпродажной презентации заявил, что производитель не планирует конкурировать только за счет более низкой цены.

По его словам, компания хочет предложить пользователям уникальные возможности премиального уровня. Одной из главных особенностей Luna стал модульный дизайн. Камера получила съемный пульт дистанционного управления с двухдюймовым OLED-дисплеем, элементами управления и встроенным микрофоном.

Такого решения в камерах DJI пока нет.

Пока суд только начинает рассмотрение дела, поэтому говорить о результатах пока рано. Если DJI сможет доказать нарушение патентов, Insta360 может столкнуться с ограничениями продаж или необходимостью изменить конструкцию своих устройств.

В то же время для американских блогеров и контент-мейкеров исход процесса имеет особое значение. Из-за ограниченной доступности новых камер DJI в США именно Luna Ultra и будущая Luna Pro рассматриваются многими как одна из немногих современных альтернатив популярной серии Osmo Pocket.

Поэтому судебный спор между двумя китайскими производителями может существенно повлиять на развитие всего рынка компактных камер для создания видеоконтента.