Samsung планує випустити смарт-окуляри, які працюватимуть на платформі Android XR. Про розробку натякнув віцепрезидент мобільного підрозділу Jay Kim, зазначивши, що новинка може з’явитися вже цього року. Очікується, що пристрій доповнить XR-гарнітуру компанії. Про це пише Tech radar

Що відомо про нові Galaxy Glasses?

Хоча повноцінний анонс, ймовірно, відбудеться пізніше, інсайди вже дозволяють скласти уявлення про можливості гаджета.

За попередніми даними, Galaxy Glasses отримають вбудований дисплей. На це вказує інформація про акумулятор ємністю близько 245 мАг – подібний показник мають, наприклад, окуляри Ray-Ban Meta Smart Glasses. Це може означати, що Samsung також інтегрує екран у лінзи або в поле зору користувача.

Окремі витоки натякають на існування двох версій пристрою – базової та більш просунутої. Одна з них може отримати дисплей, тоді як інша буде простішою, що підтверджується різними модельними номерами у витоках.

Ще одна очікувана особливість – лінзи з автоматичним затемненням. Так звані transition lenses дозволяють комфортно користуватися окулярами як у приміщенні, так і на яскравому сонці, без необхідності змінювати їх залежно від умов освітлення.

Як писало раніше CNBC, серед функцій також згадується вбудована камера на 12 МП. Вона, ймовірно, не замінить повноцінну камеру смартфона, але підійде для зйомки від першої особи або швидкого запису відео. Крім того, камера може використовуватися для роботи AI – наприклад, для аналізу об’єктів у полі зору користувача.

Важливою частиною пристрою стане підтримка додатків, оптимізованих під XR. Йдеться про спеціальні версії програм, які працюватимуть у середовищі доповненої реальності. Зокрема, у коді Spotify вже знайшли натяки на інтеграцію з XR.

На відміну від смарт-годинників, такі окуляри, ймовірно, не працюватимуть автономно. Витоки свідчать, що Galaxy Glasses не отримають власного мобільного підключення і будуть залежати від смартфона. Обчислення та обробка даних відбуватимуться на телефоні, а самі окуляри виступатимуть як додатковий інтерфейс.

Це дозволить зменшити навантаження на пристрій і продовжити час автономної роботи, але водночас обмежить їхню самостійність.

Загалом, Galaxy Glasses можуть стати наступним кроком Samsung у розвитку XR-пристроїв. Водночас остаточні характеристики та дата релізу залишаються невідомими – більшість інформації поки базується на витоках.