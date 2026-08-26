З Днем ангела Наталії: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

26 серпня у календарі є особливий пункт для всіх Наталь – День ангела. Тож сьогодні можна офіційно відкласти всі серйозні справи хоча б на кілька хвилин і згадати тих, чиє ім’я пов’язане з цим святом. Бо іноді для гарного дня достатньо одного теплого повідомлення.

А далі – справа за класикою: побажати Наталі того, чого не купиш у магазині, – спокою в душі, любові без зайвих драм, людей без подвійного дна та побільше приємних сюрпризів. Ну і, звісно, щоб приводів для святкування було значно більше, ніж приводів відкривати календар і перевіряти, який сьогодні день. Хоча, навіщо придумувати вітання, якщо 24 Канал зробив все за вас і зібрав добірку привітань з Днем ангела Наталії.

Привітання з Днем ангела Наталії своїми словами

Наталю, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від бід і додає сили в кожен новий день. Тепла, любові та посмішок тобі!

Дорога Наталю, зі святом! Хай janга твоя завжди буде світлою, а серце — сповненим спокою і радості. Бажаю здоров'я, гармонії та здійснення мрій.

З Днем ангела, Наталочко! Нехай в твоєму домі завжди панують затишок і тепло, а поруч будуть лише рідні та щирі люди. Миру тобі й добра!

Наталю, вітаю з іменинами! Хай ангел береже тебе від негараздів, а доля дарує лише приємні несподіванки. Будь щасливою!

Зі святом, Наталю! Бажаю, щоб кожен день був наповнений теплом близьких, а на душі завжди було легко і світло. З Днем ангела!

Привітання з Днем ангела Наталії українською

***

Ім’я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім’я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела!

***

Свят у світі є багато.

Лиш у тебе нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

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