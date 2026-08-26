З Днем ангела Наталії: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках
26 серпня у календарі є особливий пункт для всіх Наталь – День ангела. Тож сьогодні можна офіційно відкласти всі серйозні справи хоча б на кілька хвилин і згадати тих, чиє ім’я пов’язане з цим святом. Бо іноді для гарного дня достатньо одного теплого повідомлення.
А далі – справа за класикою: побажати Наталі того, чого не купиш у магазині, – спокою в душі, любові без зайвих драм, людей без подвійного дна та побільше приємних сюрпризів. Ну і, звісно, щоб приводів для святкування було значно більше, ніж приводів відкривати календар і перевіряти, який сьогодні день. Хоча, навіщо придумувати вітання, якщо 24 Канал зробив все за вас і зібрав добірку привітань з Днем ангела Наталії.
Привітання з Днем ангела Наталії своїми словами
- Наталю, з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від бід і додає сили в кожен новий день. Тепла, любові та посмішок тобі!
- Дорога Наталю, зі святом! Хай janга твоя завжди буде світлою, а серце — сповненим спокою і радості. Бажаю здоров'я, гармонії та здійснення мрій.
- З Днем ангела, Наталочко! Нехай в твоєму домі завжди панують затишок і тепло, а поруч будуть лише рідні та щирі люди. Миру тобі й добра!
- Наталю, вітаю з іменинами! Хай ангел береже тебе від негараздів, а доля дарує лише приємні несподіванки. Будь щасливою!
- Зі святом, Наталю! Бажаю, щоб кожен день був наповнений теплом близьких, а на душі завжди було легко і світло. З Днем ангела!
Привітання з Днем ангела Наталії українською
***
Ім’я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро – найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім’я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем Ангела!
***
Свят у світі є багато.
Лиш у тебе нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
З Днем ангела Наталії картинки
Привітання з Днем ангела Наталії в картинках / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Наталії 2026/ Колаж 24 Каналу
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