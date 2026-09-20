Чи справді християнам не можна курити: пояснення священника ПЦУ

Тютюнопаління не належить до списку смертних гріхів, однак прямо суперечить християнській турботі про власне тіло. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк пояснив, як вірянам варто ставитися до цієї звички.

Чому Біблія закликає обирати лише те, що приносить справжню користь людині – вже розповів детальніше отець Олексій у своєму фейсбуці.

Чи можна курити християнам

Питання про те, чи сумісні церковне життя та щоденна тяга до цигарок, турбує багатьох християн. Священник ПЦУ Олексій Філюк розставив крапки над "і" у цій неоднозначній темі. Він зауважив, що Святе Письмо взагалі не містить згадок про тютюн чи закликів брати до рук сигарету.

Водночас Церква не кваліфікує куріння як тяжкий або смертний гріх. Людина не втрачає зв'язок із вірою лише через те, що запалила цигарку, проте ця слабкість не додає честі вірянину.

Оцінюючи цю звичку, священник нагадав настанови апостола Павла: людина має повну свободу дій, але далеко не кожен вибір іде їй на добро. Тютюновий дим невпинно руйнує організм, скорочує вік і приносить непоправну шкоду органам дихання та судинам. Християнська ж традиція сприймає людське тіло як величний храм Святого Духа.

Саме тому кожен вірянин мусить дбайливо берегти подароване Богом здоров'я як неоціненний скарб, а не нищити його за власним бажанням. Олексій Філюк закликає парафіян виявляти розсудливість, знаходити внутрішні сили для відмови від тютюну та обирати повноцінне життя без сумнівних залежностей.

Раніше наша редакція розповідала, чи можна християнам грати в карти.