Чи справді християнам не можна пити вино: пояснення священника ПЦУ

Питання вживання алкогольних напоїв часто викликає палкі суперечки серед християн. Адже тонка межа між святковим частуванням і згубною залежністю нерідко стає причиною "духовного падіння" людини.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму фейсбуці розставив крапки над "і" у цій непростій темі та пояснив біблійне ставлення до вина. Він наголосив, що Святе Письмо вимагає від вірян передусім непохитної поміркованості, тверезості розуму та свідомої турботи про власне самопочуття.

Чи можна вірянам пити вино

Оцінюючи допустимість хмільних напоїв, священник ПЦУ Олексій Філюк звернувся до настанови апостола Павла: "Людині дозволено все, проте далеко не кожен вчинок приносить їй справжню користь". Якщо християнин відчуває брак внутрішнього самоконтролю, не знає власної міри або має проблеми зі здоров'ям, йому взагалі варто повністю відмовитися від чарки.

Безрозсудне захоплення алкоголем неминуче приведе до життєвої трагедії, руйнування родини та душевного спустошення. Слово Боже чітко попереджає про тяжкі наслідки такого вибору, нагадуючи, що люди, якими заволоділа ця згубна пристрасть, не зможуть успадкувати Царства Божого.

Водночас отець Олексій підкреслив, що сам факт споживання спиртного під час застілля не означає автоматичного скоєння гріха. Якщо людина здатна випити умовні п'ятдесят грамів без подальшого продовження, злочину в цьому немає. Однак жодна погана звичка не повинна панувати над душею та диктувати свою волю. Святе Письмо закликає кожного вірянина берегти чистоту серця, тримати контроль над пристрастями та уникати духовної неволі.

Олексій Філюк радить уважно вивчати біблійні тексти та проявляти мудрість у повсякденних рішеннях. Християнин має служити Господу та не мусить віддавати власне життя під владу чарки. Справжня сила віри полягає в здатності вчасно зупинитися, зберігати ясний розум і ставити духовний порятунок вище за будь-які тимчасові задоволення.

Днями Олексій Філюк розповідав, чи можна християнам тримати вдома предмети для удачі.