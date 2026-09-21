Чи гріх тримати предмети для удачі і щастя вдома: точна відповідь священника ПЦУ

Багато людей звикли тримати в оселях різноманітні амулети, підкови над дверима чи інші магічні дрібнички, сподіваючись привабити добробут і відвести лихо. Однак священник Православної Церкви України Олексій Філюк наголошує, що такі звички абсолютно несумісні зі справжнім християнським життям.

У своєму фейсбуці він закликав вірян позбутися язичницьких атрибутів. Адже єдиним надійним прихистком для людини може бути лише Бог.

Чи можна християнам зберігати вдома предмети для удачі

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, присутність у домі підков чи будь-яких подібних атрибутів свідчить про глибоку кризу довіри до Всевишнього. Християнин не може одночасно шукати порятунку у Творця і покладатися на матеріальні забобонні речі. Олексій Філюк процитував біблійну істину: "Якщо Господь не береже оселю, то сторожі трудяться марно".

Коли людина вивішує в кімнаті ікону, а поруч чіпляє оберіг на удачу, вона сама собі суперечить і руйнує власний духовний фундамент. Через брак щирої віри людина втрачає небесний захист саме тоді, коли приходять важкі життєві випробування.

Отець Олексій нагадав слова апостола Павла про неможливість поєднувати Господню трапезу з демонською. Служити одночасно Богові і темним силам не вдасться нікому, тому кожен мусить зробити остаточний і свідомий вибір.

Якщо людина щиро прагне бути з Христом, їй слід рішуче зібрати всі псевдообереги, спалити їх і назавжди викреслити магію зі свого життя. Найміцнішим щитом від будь-якого зла завжди була і залишається щира молитва та довіра до Божої волі.

Раніше Олексій Філюк вже розповідав, чи можна християнам курити.