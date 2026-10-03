Чи дійсно християнам не можна їсти з ножа: відповідь священника ПЦУ

Старовинна прикмета суворо забороняє куштувати їжу просто з ножа. Мовляв, тоді ви станете злими і притягнете конфлікти у своє життя.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці розставив усі крапки над "і" щодо цього питання.

Чи можна їсти з ножа

Народні прикмети століттями лякали дітей і дорослих. Зокрема, чимало людей вірили, що, скуштувавши щось з ножа, виникає високий ризик стати лихим та гострим на язик. Багато хто досі сприймає це застереження як непорушне правило й остерігається навіть випадково торкнутися губами леза. Однак священник Олексій Філюк закликав вірян мислити критично та відмовитися від марновірства.

Отець ПЦУ процитував відомі слова апостола Павла про те, що людині дозволено все, однак далеко не все приносить користь. Якщо людина має гострий язик від народження, то жодна прикмета цього не змінить. Подібні міфи не мають нічого спільного зі справжньою християнською вірою чи впливом на долю.

Насправді заборона має винятково побутове коріння. Використання ножа замість виделки або ложки загрожує елементарною травмою, адже гострим металевим лезом можна легко порізати язика чи щоку.

Саме тому Олексій Філюк радить обирати безпечні столові прилади й не шукати містику там, де йдеться про звичайну обережність. За словами отця, людина навіть може їсти руками, якщо це приносить їй радість та комфорт, адже головне – берегти здоров'я і не отруювати серце вигаданими страхами.

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