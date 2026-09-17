Очолюють рейтинги роками: 4 найпоширеніші імені для хлопчиків в Україні

Під час вибору імені для своєї дитини батькам хочеться знайти особливий варіант, який покаже унікальність малюка, подарує йому сильний характер і супроводжуватиме протягом усього життя.

Міністерство юстиції опублікувало перелік найпопулярніших чоловічих імен, якими українці називали дітей у першому півріччі 2026 року. Читайте про це більше – у нашому матеріалі.

Артем

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – від імені давньогрецької богині життя та родючості Артеміди, друга – від слова artemes, що означає "здоровий" або "сильний". У давнину вважалося, що такі чоловіки житимуть довго та відзначатимуться бадьорим і міцним духом. Власники цього імені – прямолінійні та цілеспрямовані, тому завжди досягають бажаного. Артеми мають лідерські якості, які дозволяють згуртувати навколо себе багато однодумців.

Матвій

Ім'я Матвій має давньоєврейське походження та трактується як "дар Божий". Власники цього імені відзначаються мудрістю та скромністю. Вони намагаються уникати будь-яких конфліктів та розв'язувати проблеми мирним шляхом. Матвії мають добре розвинену фантазію та хист до творчості.

Тимофій

Це ім'я перекладається з грецької мови як "той, хто шанує Бога". Власники цього імені зростають допитливими та ввічливими хлопцями, які легко знаходять спільну мову з дорослими й вміють наполегливо йти до мети.

Дмитро

Ім'я Дмитро має давньогрецьке походження та означає "присвячений богині Деметрі", яка була покровителькою родючості та землі. У давнину так називали представників усіх верств населення. Власники цього імені відзначаються неабиякою стійкістю та силою духу.

Найпоширеніші імена для хлопчиків в Україні / Фото Magnific

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