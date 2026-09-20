Оберігають своїх власниць: 4 незвичні імені для дівчаток, про які всі давно забули

Нерідко сучасні батьки довго обирають імена для своїх дітей. Дорослі хочуть знайти особливий варіант, який не лише зможе принести удачу малечі, а й матиме незвичне звучання.

24 Канал зібрав добірку рідкісних жіночих імен, які стануть оберегом для кожної дівчинки. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

Гафія

Ім'я Гафія є також формою християнського жіночого варіанту Агафія, що прийшло до нас із Давньої Греції та означає "добра" і "хороша". Такі дівчата схильні допомагати іншим та підтримувати близьких у складних ситуаціях. Власниці цього імені дарують відчуття затишку й тепла усім, хто перебуває поруч з ними.

Аурелія

Це ім'я прийшло до нас з латинської мови. За однією з версій, воно трактується як "золота". Власниці цього імені – ніжні й доброзичливі дівчата, які справляють гарне враження на людей. Аурелії захоплюють інших витонченістю та акуратністю й водночас намагаються працювати над своєю репутацією у суспільстві.

Аміна

Таке ім'я має арабське коріння та означає "берегиня" або "та, що перебуває у безпеці". Його власниці відзначаються працьовитістю та відповідальністю, тому готові присвятити свій вільний час улюбленій справі. Представниці цього імені мають велике коло спілкування, якому завжди будуть раді допомогти. Аміни – дуже комунікабельні та чесні, тому легко притягують нові знайомства

Беатріс

Ім'я Беатріс має латинське походження та трактується як "та, що приносить щастя" або "благословенна". Зазвичай його власниці відзначаються життєрадісністю та харизмою. Ці жінки можуть легко зарядити позитивом інших людей та підняти їм настрій.

Рідкісні імена для дівчаток / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про найпопулярніші жіночі імена в Україні.